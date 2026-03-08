Acesse sua conta
Mudança de última hora na regra do Paredão do BBB 26 impacta formação de hoje; veja o que mudou

Decisão da produção foi tomada após Milena colocar o Líder Jonas no Monstro

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de março de 2026 às 21:44

Tadeu Schmidt anuncia dinâmica da Prova do Líder desta quinta-feira (26)
Tadeu Schmidt anuncia dinâmica da Prova do Líder desta quinta-feira (26) Crédito: Reprodução/TV Globo

Na noite do último sábado (7), Tadeu Schmidt precisou entrar ao vivo para explicar uma mudança importante na dinâmica do Paredão. O motivo? O caos instaurado por Milena, a Anjo da semana, que não pensou duas vezes antes de dar o castigo do Monstro para ninguém menos que o Líder Jonas Sulzbach.

A regra original era clara: Anjo e Monstro deveriam indicar alguém em consenso. Se não houvesse acordo, os dois iriam direto para a berlinda. O problema é que, historicamente, o Líder é intocável. Como Jonas não pode ser emparedado, a produção teve que abolir a punição do "paredão duplo" para a dupla e forçar um acordo de qualquer maneira. "Eles vão ficar no confessionário até sair um nome", avisou Tadeu.

Dinâmica da semana do BBB 26

Dinâmica da semana do BBB 26 por Globo/Reprodução
Dinâmica da semana do BBB 26 por Globo/Reprodução
Dinâmica da semana do BBB 26 por Globo/Reprodução
Dinâmica da semana do BBB 26 por Globo/Reprodução
Dinâmica da semana do BBB 26 por Globo/Reprodução
1 de 5
Dinâmica da semana do BBB 26 por Globo/Reprodução

Rivais declarados, Milena e Jonas travaram uma batalha de egos. Milena queria Babu, Solange ou Jordana. Do outro lado, o modelo tentava indicar Leandro ou Breno. Sem a ameaça de ir para o Paredão como punição, Jonas chegou a desafiar a regra, mas Tadeu foi firme.

No fim das contas, o Líder acabou cedendo à pressão da recreadora e, juntos, selaram o destino de Babu Santana, que se tornou o primeiro nome confirmado na berlinda desta semana.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Equipe de Chaiany critica atitude de Babu no BBB 26: 'Até quando?'

BBB 26: Jonas e Cowboy descobrem plano de Ana Paula e armam estratégia contra sister

Jonas e Cowboy chegam a acordo e montam VIP e Xepa no BBB 26; veja como ficou

BBB 26: Samira discute com Juliano Floss e o chama de ‘nojento’

BBB 26: Ana Paula Renault chora após acusação de Babu e desabafa: ‘Perdeu a graça’

  • Como fica o Paredão hoje?

  • Consenso (Anjo/Monstro): Babu Santana já está lá.
  • Indicação dos Líderes: Alberto Cowboy e Jonas indicam mais um.
  • Voto da Casa: O mais votado no confessionário.
  • Contragolpe: Quem for votado pela casa puxa alguém.

Lembrando que apenas o indicado pelos líderes não joga a Prova Bate e Volta. Além disso, Breno segue imune após sua volta do Quarto Secreto. 

Tags:

Bbb tv Globo Globo Paredão Reality Show Reality bbb 26 big Brother Brasil

