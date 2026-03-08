Mudança de última hora na regra do Paredão do BBB 26 impacta formação de hoje; veja o que mudou

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 8 de março de 2026 às 21:44
Na noite do último sábado (7), Tadeu Schmidt precisou entrar ao vivo para explicar uma mudança importante na dinâmica do Paredão. O motivo? O caos instaurado por Milena, a Anjo da semana, que não pensou duas vezes antes de dar o castigo do Monstro para ninguém menos que o Líder Jonas Sulzbach.
A regra original era clara: Anjo e Monstro deveriam indicar alguém em consenso. Se não houvesse acordo, os dois iriam direto para a berlinda. O problema é que, historicamente, o Líder é intocável. Como Jonas não pode ser emparedado, a produção teve que abolir a punição do "paredão duplo" para a dupla e forçar um acordo de qualquer maneira. "Eles vão ficar no confessionário até sair um nome", avisou Tadeu.
Dinâmica da semana do BBB 26
Rivais declarados, Milena e Jonas travaram uma batalha de egos. Milena queria Babu, Solange ou Jordana. Do outro lado, o modelo tentava indicar Leandro ou Breno. Sem a ameaça de ir para o Paredão como punição, Jonas chegou a desafiar a regra, mas Tadeu foi firme.
No fim das contas, o Líder acabou cedendo à pressão da recreadora e, juntos, selaram o destino de Babu Santana, que se tornou o primeiro nome confirmado na berlinda desta semana.
Lembrando que apenas o indicado pelos líderes não joga a Prova Bate e Volta. Além disso, Breno segue imune após sua volta do Quarto Secreto.