Ticiane Pinheiro é a nova contratada da Globo; saiba qual será seu primeiro projeto

Após anos de sucesso na Record, apresentadora retorna à emissora onde estreou na infância

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de março de 2026 às 18:20

Ticiane Pinheiro Crédito: Divulgação/Globoplay

Neste fim de semana, Ticiane Pinheiro foi anunciada como a nova contratada da TV Globo. A apresentadora vai comandar um reality show original que será exibido no Globoplay, plataforma de streaming da emissora.

O anúncio foi feito por Luciano Huck durante o programa Domingão com Huck, surpreendendo o público e marcando um novo capítulo na trajetória profissional da comunicadora.

O reality ainda está em fase de desenvolvimento e será cocriado pela própria Ticiane, o que indica que ela terá participação direta na construção do formato da atração. A expectativa é que o projeto seja lançado em breve no catálogo do streaming da Globo.

Animada com a novidade, Ticiane comemorou o retorno à emissora e destacou a importância desse novo passo profissional. Segundo a apresentadora, voltar à Globo tem um significado especial, já que foi na emissora que ela deu seus primeiros passos na televisão ainda na infância.

Antes de construir sua carreira como apresentadora, Ticiane participou de produções como Balão Mágico, nos anos 1980, e também do programa Angel Road no final da década de 1990.

Ao longo dos anos, Ticiane consolidou seu nome no entretenimento brasileiro apresentando diversos programas de sucesso. Ela esteve à frente de atrações como Programa da Tarde, Canta Comigo e também integrou o time do matinal Hoje em Dia, onde atuou por vários anos.

Além disso, a apresentadora já tem experiência no universo dos realities. Ela participou do Simple Life: Mudando de Vida, comandou o Top Model, o Reality e também esteve à frente do programa Troca de Esposas.