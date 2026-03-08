Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ticiane Pinheiro é a nova contratada da Globo; saiba qual será seu primeiro projeto

Após anos de sucesso na Record, apresentadora retorna à emissora onde estreou na infância

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de março de 2026 às 18:20

Ticiane Pinheiro vai comandar novo reality show no Globoplay
Ticiane Pinheiro  Crédito: Divulgação/Globoplay

Neste fim de semana, Ticiane Pinheiro foi anunciada como a nova contratada da TV Globo. A apresentadora vai comandar um reality show original que será exibido no Globoplay, plataforma de streaming da emissora.

O anúncio foi feito por Luciano Huck durante o programa Domingão com Huck, surpreendendo o público e marcando um novo capítulo na trajetória profissional da comunicadora.

Ticiane Pinheiro vai comandar novo reality show no Globoplay

Ticiane Pinheiro vai comandar novo reality show no Globoplay por Divulgação/Globoplay
Ticiane Pinheiro vai comandar novo reality show no Globoplay por Reprodução/TV Globo
Ticiane Pinheiro entra no radar da Globo para novs projetos em 2026 por Antonio Chahestian/Record
Ticiane Pinheiro deixa a Record após 20 anos e movimenta bastidores com forte expectativa de chegada à Globo por Globo/Estevam Avellar
Ticiane Pinheiro por Lucas Mennezes/Reprodução/Instagram
Família de César Tralli e Ticiane Pinheiro por Reprodução / Instagram
Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
Ticiane Pinheiro, César Tralli e Manuella por Reprodução/Instagram
1 de 8
Ticiane Pinheiro vai comandar novo reality show no Globoplay por Divulgação/Globoplay

Leia mais

Imagem - Traição e revelação no altar: Confira o resumo da última semana de 'Êta Mundo Melhor!' (9 a 13 de março)

Traição e revelação no altar: Confira o resumo da última semana de 'Êta Mundo Melhor!' (9 a 13 de março)

Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar neste domingo (8) vão influenciar sua sorte

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar neste domingo (8) vão influenciar sua sorte

Imagem - Marcos Palmeira é furtado ao sair de festa com elenco de 'Três Graças'

Marcos Palmeira é furtado ao sair de festa com elenco de 'Três Graças'

O reality ainda está em fase de desenvolvimento e será cocriado pela própria Ticiane, o que indica que ela terá participação direta na construção do formato da atração. A expectativa é que o projeto seja lançado em breve no catálogo do streaming da Globo.

Animada com a novidade, Ticiane comemorou o retorno à emissora e destacou a importância desse novo passo profissional. Segundo a apresentadora, voltar à Globo tem um significado especial, já que foi na emissora que ela deu seus primeiros passos na televisão ainda na infância.

Antes de construir sua carreira como apresentadora, Ticiane participou de produções como Balão Mágico, nos anos 1980, e também do programa Angel Road no final da década de 1990.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Rafa Justus está na novela ‘Coração Acelerado’? Nome da filha de Ticiane Pinheiro repercute no elenco e gera especulação

Globo avalia proposta multimídia para Ticiane Pinheiro após saída da Record

Record avalia nome da Globo para assumir vaga de Ticiane Pinheiro no Hoje em Dia

Globo prepara pacote para contratação de Ticiane Pinheiro após apresentadora deixar Record; saiba detalhes

Ticiane Pinheiro deixa a Record após 20 anos

Ao longo dos anos, Ticiane consolidou seu nome no entretenimento brasileiro apresentando diversos programas de sucesso. Ela esteve à frente de atrações como Programa da Tarde, Canta Comigo e também integrou o time do matinal Hoje em Dia, onde atuou por vários anos.

Além disso, a apresentadora já tem experiência no universo dos realities. Ela participou do Simple Life: Mudando de Vida, comandou o Top Model, o Reality e também esteve à frente do programa Troca de Esposas.

Além do novo programa no streaming, Ticiane também passa a integrar o time de talentos agenciados comercialmente pela ViU. A área é responsável por desenvolver projetos publicitários e ações de marketing de influência com artistas da emissora. A gestão comercial da apresentadora será feita em parceria com a agência Sato Rahal.

Leia mais

Imagem - Lembra dele? Irreconhecível, ator que viveu Cirilo em Carrossel surge com dreads e barba grisalha e surpreende fãs

Lembra dele? Irreconhecível, ator que viveu Cirilo em Carrossel surge com dreads e barba grisalha e surpreende fãs

Imagem - Babu propõe quebra de aliança entre sisters no BBB 26

Babu propõe quebra de aliança entre sisters no BBB 26

Imagem - Lembra dele? Ator mirim de Terra Nostra volta às novelas da Globo após 14 anos e surpreende com mudança

Lembra dele? Ator mirim de Terra Nostra volta às novelas da Globo após 14 anos e surpreende com mudança

Tags:

tv Globo Globo Globoplay Rede Globo Ticiane Pinheiro Apresentadora

Mais recentes

Imagem - Cozinheira se pronuncia após ter nome ligado a processo trabalhista contra Neymar

Cozinheira se pronuncia após ter nome ligado a processo trabalhista contra Neymar
Imagem - Pergunta sobre livro proibido faz participante do 'Quem Quer Ser um Milionário?' perder prêmio alto

Pergunta sobre livro proibido faz participante do 'Quem Quer Ser um Milionário?' perder prêmio alto
Imagem - Virada de destino: 3 signos vão receber uma notícia transformadora ainda neste domingo (8 de março)

Virada de destino: 3 signos vão receber uma notícia transformadora ainda neste domingo (8 de março)

MAIS LIDAS

Imagem - Frente fria traz chuva forte, queda da temperatura e mar agitado na Bahia
01

Frente fria traz chuva forte, queda da temperatura e mar agitado na Bahia

Imagem - Inmet emite alerta de chuvas fortes para Bahia e mais 18 estados neste domingo; veja previsão
02

Inmet emite alerta de chuvas fortes para Bahia e mais 18 estados neste domingo; veja previsão

Imagem - Ifba abre seleção com 200 vagas para cursos gratuitos à distância; saiba como participar
03

Ifba abre seleção com 200 vagas para cursos gratuitos à distância; saiba como participar

Imagem - Professor de Matemática morre após 'pegadinha' de estudantes
04

Professor de Matemática morre após 'pegadinha' de estudantes