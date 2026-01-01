Acesse sua conta
Globo avalia proposta multimídia para Ticiane Pinheiro após saída da Record

Apresentadora encerrou contrato com a Record após 20 anos e está no radar da emissora para novas projetos

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 15:10

Ticiane Pinheiro entra no radar da Globo para novs projetos em 2026
Ticiane Pinheiro entra no radar da Globo para novs projetos em 2026 Crédito: Antonio Chahestian/Record

A Globo já se movimenta nos bastidores para tentar contratar Ticiane Pinheiro em 2026. Fora da Record após duas décadas, a apresentadora passou a ser vista como um nome estratégico pela emissora, que avalia oferecer um contrato nos mesmos moldes do firmado com Eliana quando ela chegou à casa.

A ideia é apresentar a proposta ainda em janeiro. O plano envolve um projeto no GNT, participações na TV aberta e uma atuação forte no braço comercial do grupo. O maior interesse parte justamente da área de negócios, que enxerga em Ticiane um perfil valioso para ações de publicidade e conteúdo patrocinado.

A Globo estuda incluir a apresentadora na ViU, divisão de influenciadores e publicidade digital do grupo. Com quase 10 milhões de seguidores no Instagram, Ticiane sempre foi um nome forte em ações de merchandising durante sua passagem pelo Hoje em Dia, atraindo marcas e anunciantes.

Outro ponto que pesa a favor da comunicadora é sua boa aceitação junto ao público popular. Segundo informações de bastidores, o interesse da Globo não é recente e vinha sendo observado mesmo antes do fim do contrato com a Record.

Família de César Tralli e Ticiane Pinheiro

Família de César Tralli e Ticiane Pinheiro por Reprodução / Instagram
Família de César Tralli e Ticiane Pinheiro por Reprodução / Instagram
Família de César Tralli e Ticiane Pinheiro por Reprodução / Instagram
Família de César Tralli e Ticiane Pinheiro por Reprodução / Instagram
Família de César Tralli e Ticiane Pinheiro por Reprodução / Instagram
Ticiane Pinheiro, César Tralli e Manuella por Reprodução/Instagram
Ticiane Pinheiro, César Tralli e Manuella por Reprodução/Instagram
César Tralli e Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
César Tralli e Ticiane Pinheiro por Reprodução
César Tralli e Rafa Justus por Reprodução | Redes Sociais
César Tralli e Ticiane Pinheiro curtem férias na Bahia por Reprodução/ Instagram
1 de 11
Família de César Tralli e Ticiane Pinheiro por Reprodução / Instagram

A decisão de não renovar com a emissora paulista também passou por mudanças pessoais. Ticiane optou por se mudar para o Rio de Janeiro após César Tralli assumir a bancada do Jornal Nacional, o que facilitou sua disponibilidade para novos projetos na Globo.

Na Record, ela construiu uma trajetória marcada pela versatilidade. Estreou como atriz em Prova de Amor, em 2005, interpretando a golpista Maria Dulce, e voltou às novelas em Cidadão Brasileiro, no ano seguinte. Também participou do reality Simple Life Mudando de Vida e do sitcom Louca Família.

A partir de 2007, passou a atuar como repórter do Hoje em Dia e consolidou a carreira como apresentadora em 2012, ao assumir o Programa da Tarde. Depois, ampliou a presença na grade com atrações como Troca de Esposas e Canta Comigo.

Desde 2015, fazia parte do time fixo do Hoje em Dia, encerrando agora um ciclo longo, marcado por dedicação e participação em diferentes formatos dentro da emissora. Agora, o futuro de Ticiane Pinheiro pode estar cada vez mais próximo da Globo.

