SORTE?

O que Paulinha Leite faz para ganhar tanto em loterias

Ex-BBB soma dezenas de prêmios, fala em intuição e pensamento positivo e nunca revelou o valor total que já ganhou em apostas

Heider Sacramento

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 14:13

Paulinha Leite já ganhou na loteria mais de 30 vezes Crédito: Reprodução/Instagram

Paulinha Leite se tornou um dos nomes mais comentados quando o assunto é sorte no Brasil. Ex-participante do BBB 11, ela ganhou fama nacional não apenas pela passagem pelo reality, mas principalmente pela quantidade de vezes em que afirma ter sido premiada em jogos das loterias da Caixa Econômica Federal e em bolões organizados por ela mesma.

Em entrevistas ao longo dos últimos anos, Paulinha costuma reforçar que não segue métodos matemáticos nem sistemas estatísticos complexos. Segundo a própria, a escolha dos números parte muito mais da intuição. Ela já contou que costuma sonhar com combinações, fechar os olhos e visualizar sequências que acabam aparecendo em apostas vencedoras. Em outras ocasiões, explicou que observa situações do dia a dia, números que chamam sua atenção e sinais que, para ela, fazem sentido no momento do jogo.

Paulinha Leite 1 de 16

Outro ponto sempre citado por Paulinha é a fé no pensamento positivo. A ex-BBB diz que aposta acreditando que vai ganhar e que a mentalização faz parte do processo. A ideia de lei da atração aparece com frequência em seus relatos, assim como a confiança na própria sorte, construída desde a juventude.

Além das apostas individuais, Paulinha ampliou sua atuação ao criar uma empresa de bolões, a Unindo Sonhos. A proposta reúne grupos de apostadores para jogar coletivamente, aumentando a quantidade de bilhetes e combinações registradas. Embora isso não garanta prêmios, amplia as chances estatísticas de acerto e ajudou a consolidar sua imagem como empresária ligada ao universo das loterias.

Quantas vezes Paulinha já ganhou

Os números exatos variam conforme a fonte e a época das declarações. Em entrevistas mais antigas, Paulinha afirmou ter sido premiada mais de 36 vezes. Com o passar dos anos, reportagens passaram a citar mais de 50 vitórias, enquanto outras falam em 57 ou até mais prêmios ao longo da trajetória. A própria ex-BBB já disse que, depois de certo ponto, deixou de contabilizar cada ganho individual.

Quanto ela já faturou

Paulinha nunca divulgou um valor total fechado, mas alguns prêmios foram confirmados publicamente. Entre eles estão uma quina da Mega-Sena da Virada no valor de cerca de R$ 274 mil, além de outras quinas que chegaram a ultrapassar R$ 800 mil e prêmios individuais acima de R$ 200 mil. Em bolões organizados por ela, também houve divisões milionárias, como um prêmio de quase R$ 3 milhões repartido entre os participantes.

Somando apenas os valores mais altos que vieram a público, o montante já ultrapassa R$ 4 milhões. O número real, no entanto, pode ser ainda maior, já que há dezenas de prêmios menores e cotas de bolões que nunca foram detalhadas. A Caixa não divulga listas públicas de vencedores recorrentes, o que torna impossível confirmar oficialmente o total acumulado.

Quantas apostas ela já fez

Esse é outro dado que permanece indefinido. Paulinha joga desde os 20 anos e, com a criação dos bolões, passou a registrar dezenas ou até centenas de apostas em determinados concursos. Ainda assim, não há números oficiais sobre a quantidade total de bilhetes feitos ao longo da vida, apenas a estimativa de que sejam centenas ou milhares.

Do BBB à fama como sortuda