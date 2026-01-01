Acesse sua conta
Ex-BBB Paulinha Leite acerta quina da Mega da Virada mais uma vez e provoca a Caixa: ‘Chupa!’

Influenciadora que realiza bolões entre amigos e conhecidos venceu quina dezenas de vezes

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 13:59

Paulinha Leite compartilhou vitória nas redes
Paulinha Leite compartilhou vitória nas redes Crédito: Reprodução | Instagram

A ex-BBB Paulinha Leite, conhecida pelo marco de vencer 30 vezes na loteria, publicou mais um vitória na Mega-Sena da Virada nas redes sociais. A influenciadora venceu a quina.

No bilhete exibido na publicação de Paulinha, é possível ver que ela apostou em quase todos os números sorteados, exceto um: o número 09. Os números sorteados do concurso foram: 09-13-21-32-33-59.

Paulinha ainda provocou após investigação que corre em justiça em relação aos bolões realizados. “A Caixa já pode chorar agora”, debochou. “Chupa!”, ainda escreveu na legenda do post.

A influenciadora participou do BBB 11, e já ganhou na loteria 30 vezes, incluindo dezenas de vezes na quina. Paulinha é fundadora da Unindo Sonhos, empresa que realiza bolões da Mega-Sena entre familiares e amigos.

Na última semana, a Caixa Econômica Federal moveu uma ação judicial contra a Unindo Sonhos. De acordo com o portal Infomoney, o banco afirma que apenas a estatal da Caixa tem autorização para promover serviços lotéricos no país e pede que a empresa de Paulinha seja impedida de intermediar apostas no território brasileiro.

Contudo, Paulinha afirma que a Unindo Sonhos não realiza sorteios nem vende apostas. Segundo ela, a empresa apenas organiza bolões entre amigos, conhecidos e seguidores, atuando como um agrupador, sem ofertar serviços lotéricos de maneira direta.

