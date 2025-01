BATEU NA TRAVE

Ex-BBB Paulinha Leite organiza bolão que acerta quina na Mega da Virada

Influenciadora revela que aposta quase levou o maior prêmio, mas número errado impediu vitória milionária

A influenciadora digital e ex-BBB Paulinha Leite revelou nesta quarta-feira (1º) que um bolão organizado por sua empresa, Unindo Sonhos, chegou muito perto de conquistar o maior prêmio da história da Mega da Virada. Apesar da expectativa, o grupo apostou no número 58 em vez do 57, que foi sorteado na terça-feira (31).

“A sina de bater na trave continua”, declarou Paulinha em seus stories no Instagram, sobre a quase vitória. Segundo ela, o bolão foi um dos 10 organizados por sua empresa que acertaram a quina, além de mais de 300 apostas vencedoras da quadra. Cada integrante do bolão que “bateu na trave” levou R$ 15.586,07, totalizando R$ 1.558.600 para a aposta máxima.

A ex-BBB, que afirma já ter ganhado na loteria mais de 70 vezes, acredita que a sorte está do seu lado. “Eu me considero uma pessoa de muita sorte e posso dizer que ganho porque jogo muito e acredito na minha sorte. É algo que não sei explicar, mas sinto uma confiança muito grande”, afirmou Paulinha em uma entrevista ao Estadão no ano passado.