CINEMA

Quem foi Marco de Maria, médico e grande amor de Ney Matogrosso retratado em Homem com H

Ex-companheiro do cantor, Marco morreu de AIDS em 1990 e é interpretado por Bruno Montaleone na cinebiografia

Marco de Maria, médico e ex-companheiro de Ney Matogrosso, foi um dos grandes amores da vida do cantor. Os dois viveram juntos por 13 anos, e o relacionamento é retratado de forma emocionante em Homem com H, cinebiografia recém-lançada sobre o artista. Marco é interpretado no longa pelo ator Bruno Montaleone. >

Discretos, Ney e Marco mantiveram a relação longe dos holofotes. Mesmo após o fim do romance, Ney seguiu ao lado do ex-marido, cuidando dele até sua morte, em 1990, vítima da AIDS. “Eu me descontrolei duas vezes com esse filme”, confessou o cantor em coletiva, ao relembrar a cena em que chega para Marco com o teste de HIV negativo. “Eles eram tão convincentes que eu tive uma coisa assim, sabe?”>