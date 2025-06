NOVELA DAS 9

Leila vira cúmplice de Marco Aurélio em trama inédita no remake de Vale Tudo

Personagem de Carolina Dieckmann abre clínica de estética para lavar dinheiro

Leila (Carolina Dieckmann) cruzará uma linha perigosa nos próximos capítulos do remake de Vale Tudo . Para ajudar Marco Aurélio (Alexandre Nero) a legalizar quase 1 milhão de euros de origem ilícita, a personagem se tornará cúmplice do marido e abrirá uma clínica de estética de luxo como fachada para um esquema de lavagem de dinheiro. A reviravolta é inédita e foi criada por Manuela Dias especialmente para a nova versão da novela. >

Na história original de 1988, Leila, vivida por Cassia Kis, não se envolvia nos crimes do empresário interpretado por Reginaldo Faria. Já no remake, ela assume papel central na rede de corrupção revelada por uma mala de dólares roubada e devolvida, além de propinas pagas a políticos.>

"Você está precisando lavar dinheiro, é isso? Então a gente tem um problema bom", dispara Leila ao saber da necessidade do parceiro. Nos capítulos seguintes, ela explica o plano: "Uma clínica de estética. Tem tratamento que custa R$ 40 mil, R$ 60 mil. Coisa que essas peruas fazem todos os meses". Marco Aurélio faz as contas: "R$ 600 mil por dia... É uma média muito boa".>

As cenas começam a ir ao ar no próximo dia 7, com Leila interferindo nas operações da TCA, empresa da família Roitman. Sua presença incomodará Freitas (Luis Lobianco), braço direito de Marco Aurélio. "Nem crachá ela tem, mas já tá até me dando serviço!", reclamará o funcionário.>