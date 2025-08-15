Acesse sua conta
Giulia Costa dá bronca em Flávia Alessandra por expor intimidade: 'Ultrapassa limites'

Mãe e filha comentam como falam sobre sexualidade e revelam momentos curiosos e engraçados

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 16:53

Flávia Alessandra e a filha, Giulia Costa
Flávia Alessandra e a filha, Giulia Costa Crédito: Reprodução/Instagram

Giulia Costa aproveitou o podcast Pé no Sofá para dar um puxão de orelha na mãe, a atriz Flávia Alessandra, sobre a exposição da vida sexual da família. As duas falaram abertamente sobre como começaram a discutir sexualidade de forma transparente, mas com respeito aos limites de entendimento da filha.

“Você lembra quando conversamos sobre sexo pela primeira vez?”, questionou Giulia, lembrando o início da educação sexual em casa. Flávia explicou que introduziu o tema aos poucos, muitas vezes aproveitando cenas de filmes para contextualizar assuntos delicados. “Eu tento ser muito transparente e honesta, mas sempre considerando até onde a pessoa entende o assunto”, disse a atriz.

A conversa ganhou tom de humor quando Giulia comentou sobre momentos em que a mãe teria exagerado na exposição. “Inclusive já deixei meu protesto como filha porque minha mãe, às vezes, acaba ultrapassando um limite que eu sou obrigada a ouvir”, afirmou.

Giulia Costa e Flávia Alessandra

undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
1 de 9
undefined por Reprodução

Flávia, surpresa, quis entender melhor, e Giulia citou um episódio em que a mãe falou sobre golden shower durante o podcast Sobre Nós Dois, apresentado por Sabrina Sato e Marcelo Adnet no GNT. A piada ao vivo acabou viralizando, gerando comentários sobre a intimidade do casal Flávia Alessandra e Otaviano Costa. “Quando você falou aquilo, viralizou, e agora, quando eu chego em algum lugar, falam: ‘seus pais gostam disso’”, brincou Giulia.

Apesar da brincadeira e do puxão de orelha, a relação entre mãe e filha demonstra abertura e diálogo saudável sobre sexualidade, mostrando como elas equilibram educação, humor e limites pessoais.

