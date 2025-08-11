Acesse sua conta
Pai em 'Êta Mundo Melhor', Sergio Guizé comenta pressão para ter filhos com Bianca Bin

Ator emociona fãs com papel de Candinho em “Êta Mundo Melhor” e compartilha planos pessoais ao lado da esposa

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 11:41

Bianca Bin e Sergio Guizé — Foto: Reprodução/Instagram
Bianca Bin e Sergio Guizé Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Sergio Guizé tem conquistado o público em “Êta Mundo Melhor” com a emocionante história de Candinho, um homem simples que desenvolve uma forte ligação com Samir, um garoto que desconhece ser seu filho. Na trama, o menino foi levado ainda bebê e vive em um orfanato, mas a amizade que nasce entre eles reflete a essência da paternidade além do vínculo biológico.

Em entrevista ao gshow, Guizé revela que a inspiração para seu personagem veio do clássico filme “O Garoto” (1921), de Charles Chaplin, que mostra um homem dedicado a criar sozinho uma criança abandonada.

O ator aproveita para refletir sobre a importância de retratar uma paternidade presente, especialmente em um país onde o abandono paterno ainda é uma realidade. “É fundamental que a dramaturgia mostre um pai que, mesmo sem obrigação legal, faça de tudo para estar perto do filho. O amor verdadeiro não precisa ser apenas de sangue”, comenta.

Para dar mais naturalidade à relação entre Candinho e Samir, Guizé construiu uma amizade sólida fora das gravações com Davi Malizia, de 10 anos, que está estreando nas novelas. Segundo o ator, a curiosidade e o interesse do jovem colega foram decisivos para criar essa química: “Ele é muito dedicado e apaixonado pelo que faz, o que inspira a todos nós.”

Bianca Bin e Sergio Guizé por Reprodução/Redes Sociais

Um dos momentos mais emocionantes para o ator foi a cena em que Samir foge do orfanato após ser castigado sem comida. “Foi difícil de gravar e me emocionou também na hora de assistir. O Davi se saiu incrível e conseguimos transformar aquela dor em poesia”, lembra.

Na vida real, Sergio Guizé também tem planos de ser pai ao lado da esposa Bianca Bin. Apesar da vontade antiga, o casal tem postergado a chegada de filhos devido à rotina intensa e ao cuidado com seus “filhos de quatro patas”; os cães Chicão, África e Gandhi, e os gatos Shiva e Ogum.

“Desde que nos casamos, a pressão para termos filhos é grande, da família, dos amigos e até dos fãs. Mas estamos tranquilos, aproveitando nosso tempo a dois e cuidando desses nossos pets que já demandam muita energia. Temos certeza de que, na hora certa, seremos abençoados com essa dádiva”, declara o ator.

