'Segredo' de Rodrigo Faro é revelado e apresentador baixa as calças na Dança dos Famosos

Apresentador divertiu o público ao mostrar acessório após ser “entregado” por Fernanda Paes Leme

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 09:31

Rodrigo Faro tira a roupa e mostra bumbum falso na Dança dos Famosos
Rodrigo Faro na Dança dos Famosos Crédito: Reprodução/TV Globo

A estreia de Rodrigo Faro na nova temporada da “Dança dos Famosos”, neste domingo (10), rendeu uma cena inesperada e que rapidamente viralizou nas redes sociais. Durante o programa, Fernanda Paes Leme resolveu revelar um detalhe curioso sobre o amigo: ele usa um enchimento no bumbum.

Após a entrega da colega, Faro não teve como escapar. Entre risadas, o apresentador acabou baixando as calças no palco para mostrar o acessório, com direito a uma “checagem” bem-humorada de Ed Gama antes da revelação.

“Quando eu era mais novo, tive caxumba, então uso uma proteção para não correr riscos. E, de quebra, também disfarço o que chamo de ‘bumbum de gaveta’. Uso há muitos anos”, contou Faro, arrancando gargalhadas de Luciano Huck e dos demais participantes.

O momento gerou uma enxurrada de comentários no X (antigo Twitter). “Eu tô passando mal com o Rodrigo Faro”, brincou um internauta. “Jamais imaginei ver Faro mostrando a bunda na Globo”, disse outro. “Como pode ser tão carismático?”, questionou mais um.

