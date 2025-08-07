Acesse sua conta
Ex-Superman, Dean Cain vira agente anti-imigração do governo de Donald Trump

Ator da série "Lois & Clark" declarou apoio total ao presidente republicano

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 16:10

Dean Cain, ex-Superman, diz que se inscreveu para apoiar agenda anti-imigração de Donald Trump
Dean Cain, ex-Superman, diz que se inscreveu para apoiar agenda anti-imigração de Donald Trump Crédito: Reprodução

O ator Dean Cain, conhecido por viver o Superman na série Lois & Clark: As Novas Aventuras do Superman nos anos 1990, anunciou que vai assumir um novo papel, desta vez fora das telas. Aos 59 anos, ele revelou que será empossado como agente do ICE (Serviço de Imigração e Controle de Alfândega dos EUA), órgão federal responsável por ações de deportação de imigrantes e que tem ganhado força sob a liderança de Donald Trump.

Em entrevista ao canal Fox News nesta quarta-feira (07), Cain afirmou que já atua como policial da reserva e será oficialmente integrado ao ICE “o mais rápido possível”. A decisão veio após ele divulgar um vídeo incentivando seguidores a se inscreverem no processo seletivo da agência. A publicação viralizou e impulsionou o ator a também se engajar pessoalmente na iniciativa.

“Sou xerife-adjunto, policial da reserva… E agora, depois de conversar com representantes do ICE, decidi fazer parte dessa força. Estou pronto para ajudar meu país”, declarou. Cain também elogiou Trump, afirmando que o presidente está “cumprindo suas promessas” e que votou nele justamente por suas políticas rígidas de controle migratório.

O ICE passa por uma fase de grande expansão, com reforço de US$ 75 bilhões no orçamento, após aprovação de uma medida fiscal no Congresso. A meta é contratar cerca de 10 mil novos agentes até 2029. A agência também flexibilizou suas exigências, eliminando o limite de idade para ingressar no serviço.

Dean Cain declarou que vê essa missão como “patriótica” e que pretende fazer sua parte no combate à imigração irregular. “Os EUA foram construídos por patriotas que fizeram a coisa certa. Me juntar ao ICE é fazer a coisa certa”, disse.

Apesar do apoio de parte do público conservador, o ICE tem sido alvo de duras críticas por seu histórico de truculência, detenções sem transparência e separações familiares. Ainda assim, Cain defende a atuação da agência e acredita que sua participação pode inspirar outros cidadãos a contribuir com a segurança nacional.

O ator, que nos últimos anos estrelou produções como 'Deus Não Está Morto' e 'Por um Triz', mantém um discurso alinhado à direita norte-americana e recentemente chamou o novo filme do Superman de “woke”, termo usado para se referir a uma consciência social e política.

