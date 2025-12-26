Acesse sua conta
Orla de Pituaçu ganha mais dois novos quiosques; saiba mais

Com 3,5 km de extensão, da Ponte Rio das Pedras até a 3ª Ponte, o trecho conta agora com oito quiosques em atividade e a previsão é chegar a 25 até março de 2026

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 16:28

Orla de Pituaçu ganha mais dois novos quiosques; saiba mais
Orla de Pituaçu ganha mais dois novos quiosques; saiba mais Crédito: Divulgação

Responsável pela concessão do Parque Urbano da Orla de Pituaçu, entre a Boca do Rio e Patamares, a Orla Brasil anunciou dois novos quiosques que já estão em funcionamento na região. O Botequim Beach, no início da praia do Corsário e o Sunna Fresh Food, na praia de Pituaçu, chegam para ampliar as opções gastronômicas e culturais para baianos e turistas que amam praia. Com 3,5 km de extensão, da Ponte Rio das Pedras até a 3ª Ponte, o trecho de orla que foi inaugurado no dia 6 de dezembro desse ano conta agora com oito quiosques em atividade e a previsão é chegar a 25 até março de 2026.

Com um cardápio bem completo incluindo peixe frito, moqueca, caranguejo, lambreta, isca de peixe, isca de frango além de chopp, cerveja 600ml e drinks diversos, o Botequim Beach ainda traz som ao vivo aos fins de semana e promete novidades para todo o verão. Funcionamento das 8h às 22h.

“O Botequim Beach chega à Orla de Salvador com uma proposta leve, praiana e acessível, unindo o clima do boteco com a experiência de estar de frente para o mar. É um espaço pensado para quem quer comer bem, beber gelado e aproveitar a praia com conforto, trazendo novidades no cardápio e experiências que vão além do quiosque tradicional”, conta Lucas Carvalho, sócio do Botequim Beach.

O Sunna Fressh Food, na praia de Pituaçu, vem com uma proposta de comida refrescante e música eletrônica para embalar a tarde à beira mar. Ceviche, atum selado, salmão, sanduíches, açaí, poke e sucos naturais além de uma variedade de drinks diferentes, criativos e marcantes.

“Nessa primeira fase, o Sunna traz música eletrônica aos fins de semana e funciona das 15h às 22h. Literalmente, estamos propondo um novo ritual à beira-mar, um encontro entre a praia, música e sabor. Um espaço para ser vivido sem pressa. A partir de janeiro, o Sunna abre mais cedo para café da manhã e brunch”, explica um dos sócios, Rodrigo Bouzon.

O trecho da nova orla, que abrange 3,5 km de extensão, oferece uma estrutura moderna, gastronômica e de lazer voltada para moradores e turistas. Os dois novos espaços se juntam à outras seis operações que já estão em funcionamento: Ó Paí, Ó, do ator Érico Brás; Samba Social Clube, baianas de acarajé, Quiosque Chopp Brahma e Picolé Capelinha.

