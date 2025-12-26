Acesse sua conta
Cor e número da sorte de hoje (26 de dezembro): o dia pede retomada, organização e leveza emocional

Cada signo recebe um impulso para reorganizar a energia e recuperar o ritmo

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos
Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

O dia nesta sexta-feira, 26 de dezembro, vem com uma energia mais prática depois do sentimentalismo do Natal. É momento de organizar pensamentos, ajustar rotinas e cuidar do bem-estar sem pressa. Os signos entram em sintonia com a retomada, cada um com seu ritmo, recebendo cor e número que ajudam a consolidar essa transição suave.

Áries: Você retoma suas metas com clareza e entusiasmo renovado.

Cor: Coral

Número: 10

Dica cósmica: Uma boa ideia nasce hoje, anote.

Touro: A calma do dia te ajuda a reorganizar tudo lentamente e com eficiência.

Cor: Verde-oliva

Número: 2

Dica cósmica: Simplifique: funciona melhor.

Gêmeos: A mente fica ágil, cheia de boas soluções. Conversas práticas fluem bem.

Cor: Azul-royal

Número: 19

Dica cósmica: Priorize o que te estimula, o resto pode esperar.

Câncer: A energia emocional se estabiliza e traz tranquilidade interior.

Cor: Pérola

Número: 8

Dica cósmica: O seu ritmo é suficiente; não acelere pelo outro.

Leão: Você sente vontade de voltar ao controle das coisas, e consegue.

Cor: Mostarda

Número: 15

Dica cósmica: A decisão que você evita é a que resolve tudo.

Virgem: O dia favorece limpeza, organização e clareza mental.

Cor: Verde-claro

Número: 4

Dica cósmica: Seu método funciona, confie nele.

Libra: Conversas trazem equilíbrio, e você se sente mais alinhada com seus desejos.

Cor: Pêssego

Número: 21

Dica cósmica: Uma escolha suave vale mais do que uma certa.

Escorpião: Você encontra respostas internas importantes.

Cor: Grafite

Número: 9

Dica cósmica: Silencie para entender o que realmente quer.

Sagitário: O dia é leve e produtivo, cheio de pequenas resoluções.

Cor: Amarelo-queimado

Número: 16

Dica cósmica: Um toque de disciplina muda tudo.

Capricórnio: Você retoma compromissos com foco absoluto.

Cor: Preto

Número: 5

Dica cósmica: Pequenos passos, grandes resultados.

Aquário: Ideias novas surgem com naturalidade.

Cor: Turquesa

Número: 23

Dica cósmica: Siga o impulso criativo, ele está acertando hoje.

Peixes: O dia organiza suas emoções, trazendo compreensão profunda.

Cor: Azul-bebê

Número: 3

Dica cósmica: Um gesto gentil resolve um conflito silencioso.

