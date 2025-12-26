Cor e número da sorte de hoje (26 de dezembro): o dia pede retomada, organização e leveza emocional

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 09:00
O dia nesta sexta-feira, 26 de dezembro, vem com uma energia mais prática depois do sentimentalismo do Natal. É momento de organizar pensamentos, ajustar rotinas e cuidar do bem-estar sem pressa. Os signos entram em sintonia com a retomada, cada um com seu ritmo, recebendo cor e número que ajudam a consolidar essa transição suave.
Áries: Você retoma suas metas com clareza e entusiasmo renovado.
Cor: Coral
Número: 10
Dica cósmica: Uma boa ideia nasce hoje, anote.
O erro que cada signo mais comete nas relações
Touro: A calma do dia te ajuda a reorganizar tudo lentamente e com eficiência.
Cor: Verde-oliva
Número: 2
Dica cósmica: Simplifique: funciona melhor.
Gêmeos: A mente fica ágil, cheia de boas soluções. Conversas práticas fluem bem.
Cor: Azul-royal
Número: 19
Dica cósmica: Priorize o que te estimula, o resto pode esperar.
Câncer: A energia emocional se estabiliza e traz tranquilidade interior.
Cor: Pérola
Número: 8
Dica cósmica: O seu ritmo é suficiente; não acelere pelo outro.
Leão: Você sente vontade de voltar ao controle das coisas, e consegue.
Cor: Mostarda
Número: 15
Dica cósmica: A decisão que você evita é a que resolve tudo.
O que cada signo faz quando ninguém está vendo
Virgem: O dia favorece limpeza, organização e clareza mental.
Cor: Verde-claro
Número: 4
Dica cósmica: Seu método funciona, confie nele.
Libra: Conversas trazem equilíbrio, e você se sente mais alinhada com seus desejos.
Cor: Pêssego
Número: 21
Dica cósmica: Uma escolha suave vale mais do que uma certa.
As 3 qualidades de cada signo
Escorpião: Você encontra respostas internas importantes.
Cor: Grafite
Número: 9
Dica cósmica: Silencie para entender o que realmente quer.
Sagitário: O dia é leve e produtivo, cheio de pequenas resoluções.
Cor: Amarelo-queimado
Número: 16
Dica cósmica: Um toque de disciplina muda tudo.
Capricórnio: Você retoma compromissos com foco absoluto.
Cor: Preto
Número: 5
Dica cósmica: Pequenos passos, grandes resultados.
O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar
Aquário: Ideias novas surgem com naturalidade.
Cor: Turquesa
Número: 23
Dica cósmica: Siga o impulso criativo, ele está acertando hoje.
Peixes: O dia organiza suas emoções, trazendo compreensão profunda.
Cor: Azul-bebê
Número: 3
Dica cósmica: Um gesto gentil resolve um conflito silencioso.