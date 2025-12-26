PROGRAMAÇÃO ESPECIAL

Vai ao show de Roberto Carlos? Saiba tudo sobre o evento em Salvador

Cantor traz para Salvador o show da turnê “Eu ofereço flores”, que leva o nome do trabalho mais recente do cantor e reúne sucessos de toda a carreira

Alan Pinheiro

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 05:00

Roberto Carlos Crédito: Reprodução | Instagram

Salvador vive nesta sexta-feira (26) uma noite de celebração e música. Seja para aqueles que apenas querem curtir ou para os fãs que almejam mostrar como é grande o seu amor pelo Rei Roberto Carlos, a Arena O Canto da Cidade, localizada na Boca do Rio, será palco de um show gratuito que marca o encerramento oficial do "Natal Salvador" e a inauguração da estrutura que receberá o Festival Virada Salvador 2026.

A iniciativa da capital baiana tem um objetivo simbólico de unir o clima de confraternização do Natal à energia da virada de ano. Reconhecido pelas aparições pontuais em todo o final de ano, Roberto Carlos traz para Salvador o show da turnê “Eu ofereço flores”. A série de shows leva o nome do trabalho mais recente do cantor e reúne sucessos de toda a carreira. Faixas como “Jesus Cristo”, “Esse cara sou eu” e “Como é grande o meu amor por você” fazem parte do repertório.

Roberto Carlos 1 de 9

Para quem pretende assistir ao show do Rei, a previsão é de que os portões da Arena sejam abertos às 19h, com o início do show marcado para às 21h. O acesso à arena ocorrerá por um único ponto, pela orla, no sentido Jardim de Alah–Itapuã. A estratégia foi mantida por questões de segurança, conforto e melhor controle do fluxo de pessoas.

O evento foi dimensionado para receber um grande público e está dividido em três setores distintos. O primeiro espaço é destinado a 50 mil lugares gratuitos para o público geral. O setor social conta com 800 cadeiras exclusivas reservadas a idosos de abrigos conveniados com a Prefeitura de Salvador. Já o camarote dispõe de três mil cadeiras disponíveis. Os ingressos para as áreas pagas variam entre R$ 600 e R$ 1.800 e estão à venda no site Q2 Ingressos.

Para garantir a fluidez no trânsito e o deslocamento seguro do público, a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) montou uma operação especial de transporte. Dentro dessa programação de reforço, oito ônibus reguladores estarão à disposição no Terminal Acesso Norte para reforçar a operação conforme a demanda.

No início do evento, as saídas do Acesso Norte terão intervalos aproximados de 10 minutos. Após o show, os veículos farão o trajeto de volta ao Acesso Norte, permitindo a integração com outras linhas de ônibus ou com o metrô. O horário de funcionamento é das 17h10 às 2h de sábado (27).

Quem optar pelo transporte individual também terá áreas específicas para embarque e desembarque, organizadas por agentes da Semob e prepostos das concessionárias. Haverá uma fila especial de táxis em frente à Arena O Canto da Cidade, estendendo-se até a região do Parque dos Ventos. Além disso, uma fila exclusiva de mototáxis será implantada um pouco mais adiante, no sentido Itapuã.

Entre os itens proibidos na Arena estão garrafas de vidro, coolers, bolsas térmicas, metais, facas, facões, objetos perfurocortantes, substâncias químicas e materiais inflamáveis, além de qualquer item que possa representar risco à integridade física do público.

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) também montou um esquema especial de assistência, com funcionamento 24 horas. O módulo de saúde contará com 20 leitos de observação, incluindo um leito de reanimação totalmente equipado para casos graves, além de equipe multidisciplinar formada por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, assistente social e farmacêutico. Em situações de maior complexidade, os pacientes serão regulados para unidades hospitalares, com ambulância completa de prontidão.

A operação de saúde inclui ainda ações do Centro de Controle de Zoonoses, com inspeções voltadas à prevenção de arboviroses, leptospirose e incidentes envolvendo abelhas e marimbondos, além do monitoramento da qualidade da água realizado pela Vigilância Sanitária nos centros de hidratação e módulos de saúde.

Preços dos ingressos

Setor Emoções: R$ 1.800,00 (inteira); R$ 995,00 (meia)

Setor Azul: R$ 1.300,00 (inteira); R$ 650,00 (meia)

Setor Amarelo: R$ 1.200,00 (inteira); R$ 600,00 (meia)

PCD: R$ 600,00 (acompanhante também)

Camarote: R$ 900,00 (inteira); R$ 450,00 (meia)