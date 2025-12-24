FIM DE ANO

Salvador monta megaoperação para shows de Frei Gilson, Roberto Carlos e Réveillon; confira

Eventos devem reunir cerca de 1 milhão de pessoas e movimentar até R$ 600 milhões

Larissa Almeida

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 07:00

Bruno Reis, Isaac Edington e Ana Paula Matos fizeram vistoria dos preparativos na Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio Crédito: Bruno Concha/Secom

Na véspera do Natal, Salvador se prepara não apenas para comemorar a data, mas também para dar início a uma sequência de festas que só termina no ano que vem. Com uma megaoperação montada, a prefeitura anunciou, nesta terça-feira (23), uma série de serviços que estarão disponíveis para o público que vai conferir de perto os shows de Frei Gilson, Roberto Carlos, Ivete Sangalo e demais artistas, na Arena O Canto da Cidade, entre os dias 25 e 31 de dezembro.

No período, o local deve receber cerca de 1 milhão de pessoas, enquanto a cidade deve ganhar 291 mil visitantes, 10% a mais do que foi registrado no ano passado. De acordo com o prefeito Bruno Reis, a expectativa é que os dias de festa levem a rede hoteleira a alcançar 100% de ocupação e que haja crescimento da economia soteropolitana.

“São praticamente sete dias de evento que geram milhares de empregos. São mais de 5 mil pessoas que estarão trabalhando, indireta ou diretamente, e vão poder ter um incremento na renda. Nesse período, a quantidade de voos que chegam na nossa cidade para ir a nossos bares e restaurantes, frequentar nossos pontos turísticos e consumir nossos produtos injetam quase R$ 600 milhões na economia”, afirma.

Prefeitura anunciou serviços na Arena O Canto da Cidade 1 de 12

Vice-prefeita e secretária de Cultura e Turismo de Salvador, Ana Paula Matos destaca que a cidade registrará o maior aumento de voos durante o período festivo. “Só uma única companhia, que é a Gol, vai ter aumento de 22% de assentos vendidos. No dia 2 de janeiro, vamos ter 218 voos e mais de 30 mil turistas. Isso significa que as pessoas estão vindo, de fato, para o Réveillon. Ainda temos expectativa de que novos números sejam anunciados, porque quando fizemos as projeções iniciais não estavam previstos os shows de Frei Gilson e Roberto Carlos. Então, os números devem ser surpreendentes”, frisa.

No dia 25 de dezembro, a primeira apresentação ficará por conta do Padre Jaciel Bezerra, às 16h. Em seguida, será celebrada a Santa Missa, com Dom Gilvan Pereira, bispo auxiliar da Arquidiocese de Salvador. O ponto alto do dia será o show de Frei Gilson, às 19h. Já no dia 26, a Arena estará aberta ao público a partir das 19h para o show do cantor Roberto Carlos, que sobe ao palco a partir das 21h.

A programação do Réveillon tem início no dia 27, com o Festival Virada Salvador reunindo mais de 60 atrações ao longo de cinco dias de programação, totalizando mais de 100 horas de música. Além dos shows, o público contará com uma estrutura ampla, que inclui palco principal, Palco Brisa, vila gastronômica, Feira Elabore, arena de games, roda-gigante, áreas de lazer e uma rede completa de serviços públicos instalada dentro da arena.

Para que as celebrações ocorram, foi investido mais de R$ 25 milhões na estrutura do evento, serviços e contratações de artistas, de acordo com o prefeito Bruno Reis. Ele enfatiza que o valor gasto é um investimento. “Quando vemos o que é apurado com tributos, taxas e patrocinadores, hoje, um evento dessa magnitude é um investimento para a nossa cidade. Nós desenvolvemos um case que virou sucesso e está sendo copiado em todo o Brasil”, pontuou.

Para Isaac Edington, presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), a cidade avançou na governança de grandes eventos ao longo dos últimos anos, mas não deve parar por aí. “Nesse ano, avançamos ainda mais ao ampliar os serviços públicos, incluindo os sociais. Há uma preocupação ambiental ao mitigar emissões de efeito estufa. Todo esse conjunto faz com que tenhamos destaque no verão brasileiro. Essa é a cidade que a gente quer”, diz.

Uma das grandes novidades neste ano é que, durante os sete dias de festa, os 650 ambulantes cadastrados não precisarão arcar com o custo das passagens para trabalhar no evento. Eles receberão 14 passagens (duas por dia) para o período. Além disso, terão almoço garantido no Restaurante Popular entre os dias 26 e 31 de dezembro. As refeições serão servidas das 11h às 13h, contemplando o ambulante e um ajudante devidamente cadastrado.

Aos trabalhadores credenciados, também serão disponibilizadas ações específicas de proteção e acolhimento, por meio do Salvador Acolhe, que funcionará 24 horas, entre os dias 25 e 31 de dezembro, oferecendo espaço seguro para crianças e adolescentes filhos de ambulantes. Serão 120 vagas, destinadas a crianças e adolescentes de 0 a 17 anos.

“As crianças ficam com a gente em tempo integral, com assistência, atividades lúdicas, seis alimentações, equipe médica, enfermagem e odontomóvel. É um espaço de acolhimento, cuidado e proteção. Chamamos atenção a isso porque sabemos da necessidade de as famílias garantirem o dinheiro do final do ano, mas sem expor as crianças”, ressalta Fernanda Lordêlo, secretária de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ).