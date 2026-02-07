Viatura da PM interrompe desfile e recebe vaias de foliões do bloco De Hoje a Oito

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Perla Ribeiro
Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 16:44
Salvador já está tomada por cor e glitter, recebendo foliões que curtem o pré-carnaval da capital baiana. Mas nem tudo são flores. Durante a passagem do tradicional bloco De Hoje a Oito, no Santo Antônio Além do Carmo, uma viatura acabou interrompendo o desfile e foi alvo de vaias. O bloco é uma das atrações deste sábado (7).
A saída do bloco ocorreu por volta das 10h e arrastou uma multidão de baianos e turistas pelas ruas do bairro, no Centro Histórico. Já durante a tarde, uma viatura da Polícia Militar interrompeu temporariamente a passagem dos foliões, que ficaram aglomerados nas laterais da estreita via.
A ação desagradou parte do público, que passou a vaiar o veículo. O CORREIO procurou a Polícia Militar para comentar o episódio, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto.
Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador