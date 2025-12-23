DE GRAÇA

Confira a ordem das atrações do Festival Virada Salvador 2026

Prefeitura de Salvador divulgou grade e horários do evento

Maysa Polcri

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 19:33

Festival Virada Salvador 2025 Crédito: Jefferson Peixoto/Secom PMS

A prefeitura de Salvador divulgou a ordem de apresentação das atrações do Festival Virada Salvador 2026, nesta terça-feira (23). Os shows gratuitos acontecerão entre os dias 27 (sábado) a 31 de dezembro (quarta-feira), na Arena O Canto da Cidade, na orla da Boca do Rio. A programação está prevista para começar às 19 horas em todos os cinco dias de festa.

A cantora Ivete Sangalo já havia sido confirmada como a atração que vai comandar a contagem regressiva para a chegada do Ano Novo, no dia 31. Em 2024, quem estava no palco no momento da virada foi Léo Santana, que se apresentará no primeiro dia do evento neste ano.

Sábado (27)

Parangolé

Leó Santana

Wesley Safadão

Léo Foguete

Domingo (28)

Edson Gomes

Claudia Leitte

Simone Mendes

Pablo

Tony Salles

Segunda (29)

Durval Lelys

Nattan

Natanzinho Lima

Matheus e Kauan

Psirico

Terça (30)

Olodum

Alok

Bell Marques

Belo

Felipe Amorim

Quarta (31)

Xanddy Harmonia

Jorge e Mateus

Ivete Sangalo

Mari Fernandez

Manu Bahtidão