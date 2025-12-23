Confira a ordem das atrações do Festival Virada Salvador 2026

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 19:33
A prefeitura de Salvador divulgou a ordem de apresentação das atrações do Festival Virada Salvador 2026, nesta terça-feira (23). Os shows gratuitos acontecerão entre os dias 27 (sábado) a 31 de dezembro (quarta-feira), na Arena O Canto da Cidade, na orla da Boca do Rio. A programação está prevista para começar às 19 horas em todos os cinco dias de festa.
A cantora Ivete Sangalo já havia sido confirmada como a atração que vai comandar a contagem regressiva para a chegada do Ano Novo, no dia 31. Em 2024, quem estava no palco no momento da virada foi Léo Santana, que se apresentará no primeiro dia do evento neste ano.
Parangolé
Leó Santana
Wesley Safadão
Léo Foguete
Edson Gomes
Claudia Leitte
Simone Mendes
Pablo
Tony Salles
Durval Lelys
Nattan
Natanzinho Lima
Matheus e Kauan
Psirico
Olodum
Alok
Bell Marques
Belo
Felipe Amorim
Xanddy Harmonia
Jorge e Mateus
Ivete Sangalo
Mari Fernandez
Manu Bahtidão
Timbalada