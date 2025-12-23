Acesse sua conta
Confira a ordem das atrações do Festival Virada Salvador 2026

Prefeitura de Salvador divulgou grade e horários do evento

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 19:33

Festival Virada Salvador 2025
Festival Virada Salvador 2025 Crédito: Jefferson Peixoto/Secom PMS

A prefeitura de Salvador divulgou a ordem de apresentação das atrações do Festival Virada Salvador 2026, nesta terça-feira (23). Os shows gratuitos acontecerão entre os dias 27 (sábado) a 31 de dezembro (quarta-feira), na Arena O Canto da Cidade, na orla da Boca do Rio. A programação está prevista para começar às 19 horas em todos os cinco dias de festa. 

A cantora Ivete Sangalo já havia sido confirmada como a atração que vai comandar a contagem regressiva para a chegada do Ano Novo, no dia 31. Em 2024, quem estava no palco no momento da virada foi Léo Santana, que se apresentará no primeiro dia do evento neste ano. 

Sábado (27)

Parangolé 

Leó Santana 

Wesley Safadão 

Léo Foguete 

Domingo (28) 

Edson Gomes

Claudia Leitte 

Simone Mendes

Pablo 

Tony Salles 

Segunda (29) 

Durval Lelys 

Nattan 

Natanzinho Lima 

Matheus e Kauan 

Psirico 

Terça (30) 

Olodum 

Alok 

Bell Marques

Belo 

Felipe Amorim 

Quarta (31) 

Xanddy Harmonia

Jorge e Mateus

Ivete Sangalo 

Mari Fernandez 

Manu Bahtidão

Timbalada

