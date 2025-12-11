A partir de R$ 180: confira valores do Lounge do Festival Virada Salvador 2025

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 11:11
O Festival Virada Salvador terá novamente o Lounge Virada, espaço exclusivo do evento. De 27 a 31 de dezembro, o público poderá aproveitar o ambiente localizado na Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio.
Os ingressos são vendidos a partir de R$ 180 no site da Q2 Ingressos. Há a possibilidade de comprar bilhetes para cada dia ou um passaporte para os cinco dias de festa.
Programação do Festival Virada Salvador 2026
O espaço conta com setor único, acesso liberado à frente do palco, banheiros exclusivos, praça de alimentação premium e bar premium. O Lounge terá open bar na noite da virada, 31 de dezembro.
PASSAPORTE ÚNICO LOUNGE VIRADA - 27/12/2025 A 31/12/2025: Meia - R$ 1.350/Inteira - R$ 2.700
27/12/2025: Meia - R$ 200/Inteira - R$ 400
28/12/2025: Meia - R$ 180/Inteira - R$ 360
29/12/2025: Meia - R$ 180/Inteira - R$ 360
30/12/2025: Meia - R$ 180/Inteira - R$ 360
31/12/2025 (Open Bar): Meia - R$ 830/Inteira - R$ 1660
Combo dois dias: Meia - R$ 316/Inteira - R$ 633