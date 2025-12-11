RÉVEILLON

A partir de R$ 180: confira valores do Lounge do Festival Virada Salvador 2025

Espaço exclusivo funcionará de 27 a 31 de dezembro, na Arena O Canto da Cidade

Millena Marques

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 11:11

Lounge Virada Salvador Crédito: Divulgação

O Festival Virada Salvador terá novamente o Lounge Virada, espaço exclusivo do evento. De 27 a 31 de dezembro, o público poderá aproveitar o ambiente localizado na Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio.

Os ingressos são vendidos a partir de R$ 180 no site da Q2 Ingressos. Há a possibilidade de comprar bilhetes para cada dia ou um passaporte para os cinco dias de festa.

Programação do Festival Virada Salvador 2026 1 de 5

O espaço conta com setor único, acesso liberado à frente do palco, banheiros exclusivos, praça de alimentação premium e bar premium. O Lounge terá open bar na noite da virada, 31 de dezembro.

Confira valores abaixo:

PASSAPORTE ÚNICO LOUNGE VIRADA - 27/12/2025 A 31/12/2025: Meia - R$ 1.350/Inteira - R$ 2.700

27/12/2025: Meia - R$ 200/Inteira - R$ 400

28/12/2025: Meia - R$ 180/Inteira - R$ 360

29/12/2025: Meia - R$ 180/Inteira - R$ 360

30/12/2025: Meia - R$ 180/Inteira - R$ 360

31/12/2025 (Open Bar): Meia - R$ 830/Inteira - R$ 1660