Mutirão gratuito de prevenção ao câncer de pele acontece sábado (13) em sete municípios da Bahia

Iniciativa é da Sociedade Brasileira de Dermatologia – Regional Bahia (SBD-BA)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 10:16

Câncer de pele
Câncer de pele Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A Sociedade Brasileira de Dermatologia – Regional Bahia (SBD-BA) promove, no próximo sábado (13), o Dia do Atendimento Gratuito, uma das principais iniciativas do Dezembro Laranja, campanha nacional de combate ao câncer de pele. O mutirão será realizado das 9h às 15h e reunirá cerca de 2 mil dermatologistas voluntários em mais de 100 postos distribuídos pelo país.

Na Bahia, a ação acontece em Salvador e em outros seis municípios: Alagoinhas, Vitória da Conquista, Paulo Afonso, Guanambi, Ilhéus e Santo Antônio de Jesus. O atendimento é aberto ao público e voltado exclusivamente para avaliação de lesões suspeitas de câncer de pele.

O objetivo é identificar alterações de forma precoce e reforçar orientações sobre prevenção e cuidados básicos com a saúde da pele. A lista completa dos postos de atendimento no estado pode ser conferida abaixo.

SALVADOR

Hospital Aristides Maltez

Hospital Santa Izabel

Hospital Santo Antônio

INTERIOR

Alagoinhas

Vitória da Conquista

Paulo Afonso

Guanambi

Ilhéus

Santo Antônio de Jesus

Desde 1999, a iniciativa já proporcionou mais de 600 mil consultas e possibilitou a identificação de mais de 75 mil casos de cânceres de pele, reforçando o compromisso da SBD com a prevenção e o diagnóstico precoce da doença.

Em 2024, 62,51% dos atendidos declararam se expor ao sol sem proteção, e apenas 31,63% afirmaram usar protetor solar regularmente. Outros dados também chamam a atenção: o carcinoma basocelular (CBC) foi detectado em 14,84% dos pacientes; pré-neoplasias representaram 11,51% dos casos; carcinoma epidermoide (CEC), 4,68%; melanoma maligno (MM), 2,31%; e outros tumores malignos, 1,21%. Outras dermatoses foram diagnosticadas em 41,22% dos atendimentos, enquanto 24,23% dos pacientes não apresentaram alterações.

Como participar

Qualquer pessoa poderá fazer uma avaliação da saúde da pele, especialmente quem possui fatores de risco para o câncer de pele, como histórico familiar, muitas pintas, sardas ou que tenha sofrido queimaduras solares severas.

Basta comparecer em um dos postos de atendimento, levando documento de identidade.

Saúde Câncer de Pele

