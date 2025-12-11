Mutirão gratuito de prevenção ao câncer de pele acontece sábado (13) em sete municípios da Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 10:16
A Sociedade Brasileira de Dermatologia – Regional Bahia (SBD-BA) promove, no próximo sábado (13), o Dia do Atendimento Gratuito, uma das principais iniciativas do Dezembro Laranja, campanha nacional de combate ao câncer de pele. O mutirão será realizado das 9h às 15h e reunirá cerca de 2 mil dermatologistas voluntários em mais de 100 postos distribuídos pelo país.
Na Bahia, a ação acontece em Salvador e em outros seis municípios: Alagoinhas, Vitória da Conquista, Paulo Afonso, Guanambi, Ilhéus e Santo Antônio de Jesus. O atendimento é aberto ao público e voltado exclusivamente para avaliação de lesões suspeitas de câncer de pele.
O objetivo é identificar alterações de forma precoce e reforçar orientações sobre prevenção e cuidados básicos com a saúde da pele. A lista completa dos postos de atendimento no estado pode ser conferida abaixo.
SALVADOR
Hospital Aristides Maltez
Hospital Santa Izabel
Hospital Santo Antônio
INTERIOR
Alagoinhas
Vitória da Conquista
Paulo Afonso
Guanambi
Ilhéus
Santo Antônio de Jesus
Desde 1999, a iniciativa já proporcionou mais de 600 mil consultas e possibilitou a identificação de mais de 75 mil casos de cânceres de pele, reforçando o compromisso da SBD com a prevenção e o diagnóstico precoce da doença.
Em 2024, 62,51% dos atendidos declararam se expor ao sol sem proteção, e apenas 31,63% afirmaram usar protetor solar regularmente. Outros dados também chamam a atenção: o carcinoma basocelular (CBC) foi detectado em 14,84% dos pacientes; pré-neoplasias representaram 11,51% dos casos; carcinoma epidermoide (CEC), 4,68%; melanoma maligno (MM), 2,31%; e outros tumores malignos, 1,21%. Outras dermatoses foram diagnosticadas em 41,22% dos atendimentos, enquanto 24,23% dos pacientes não apresentaram alterações.
Como participar
Qualquer pessoa poderá fazer uma avaliação da saúde da pele, especialmente quem possui fatores de risco para o câncer de pele, como histórico familiar, muitas pintas, sardas ou que tenha sofrido queimaduras solares severas.
Basta comparecer em um dos postos de atendimento, levando documento de identidade.