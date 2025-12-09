Acesse sua conta
Verão, calor e descuido: risco de desidratação aumenta casos renais na Bahia

Especialistas alertam que rotina desregulada e consumo de álcool nas festas elevam chances de cálculos e lesões

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 10:29

Cuidados são valiosos para os rins Crédito: SP Creative Studio | Shutterstock

Com a chegada do verão e o aumento das festas de fim de ano, cresce também um alerta entre nefrologistas baianos: o calor intenso e a rotina desregrada desse período podem favorecer quadros de desidratação e, consequentemente, problemas nos rins. Especialistas chamam atenção para os riscos ampliados entre pessoas com hipertensão, diabetes, histórico de cálculos renais ou doença renal crônica.

A combinação de altas temperaturas, consumo frequente de bebidas alcoólicas e alimentação mais salgada — comum nas confraternizações — cria um ambiente propício para desencadear desde incômodos leves até alterações graves na função renal. Segundo a presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia na Bahia (SBN-BA), Ana Flávia Moura, esse comportamento sazonal costuma ser decisivo.

“Quando o corpo perde mais líquido do que recebe, os rins precisam trabalhar em condições mais difíceis. A urina fica mais concentrada, aumenta o risco de formar cálculos e, em alguns casos, a função renal pode sofrer alterações importantes,” afirma. No organismo, a desidratação reduz o volume de sangue que chega aos rins, fazendo com que filtrem menos e retenham mais líquido.

Como resultado, a urina fica escura e carregada de minerais, o que facilita a formação de pedras e pode desencadear crises dolorosas. Em situações extremas, o quadro evolui para lesão renal aguda, que exige atendimento médico imediato. Ana Flávia destaca que o risco atinge toda a população, mas pesa ainda mais sobre quem já convive com doenças crônicas.

 “Pessoas com hipertensão, diabetes e histórico de pedra nos rins devem ter atenção redobrada. Um final de semana de descuido pode desencadear um problema que demora meses para estabilizar.” Segundo ela, o trio comum desta época — exposição prolongada ao sol, álcool em excesso e aumento no consumo de sal — costuma ser suficiente para desestabilizar o organismo.

“A mensagem principal é simples. Hidratação protege os rins. Em um estado quente como a Bahia, isso faz ainda mais diferença. Manter esse cuidado durante as festas e as férias evita complicações que poderiam ser totalmente prevenidas,” conclui.

