Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

‘É difícil até subir escada’, diz baiana com doença grave cujo principal sintoma é falta de ar

Hipertensão arterial pulmonar reduz qualidade de vida e não tem cura

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 05:00

‘É difícil até subir escada’, diz baiana com doença grave cujo principal sintoma é falta de ar
‘É difícil até subir escada’, diz baiana com doença grave cujo principal sintoma é falta de ar Crédito: CORREIO

Parecia que tudo estava normal na vida da social media Pilar Andrade, até que, durante uma viagem, ela começou a sentir uma falta de ar fora do comum, além de cansaço e tontura. Os sintomas eram tão fortes que a baiana cancelou os planos e voltou para Salvador às pressas para descobrir o que tinha. Suspeitas de asma, tuberculose e até uma cirurgia na vesícula foram levantadas, mas nada resolvia o problema. “Eu estava cansando tanto que não conseguia nem pentear o cabelo”, lembra.

Um tempo depois, veio o diagnóstico: em 2023, a jovem descobriu que tinha uma doença grave, rara e progressiva que muitas vezes é confundida com outras condições respiratórias devido aos sintomas - a hipertensão arterial pulmonar.

Os sintomas iniciais incluem falta de ar, fadiga e cansaço extremo, mas, com o tempo, evoluem para tontura, desmaios, dor no peito ao fazer esforço, desconforto abdominal, inchaço nas pernas, palpitações e até risco de morte. A doença não tem cura, mas o diagnóstico precoce e o início imediato do tratamento são fundamentais para retardar sua progressão e melhorar a expectativa de vida.

O que você precisa saber sobre a hipertensão arterial pulmonar

É uma doença rara, progressiva e grave, muitas vezes confundida com asma porque começa com falta de ar, cansaço e fadiga. por Getty Image
Os sintomas pioram com o tempo, podendo evoluir para tontura, desmaios, dor no peito, inchaço nas pernas, palpitações e risco de morte. por Getty Image
O diagnóstico costuma demorar cerca de dois anos, já que os sinais são genéricos e podem ser confundidos com asma, sinusite ou tuberculose. por Getty Image
O exame que confirma a doença é o cateterismo cardíaco, que mede diretamente a pressão nas artérias pulmonares. por Getty Image
Sem tratamento, a sobrevida média é de 2 a 3 anos, mas com acompanhamento especializado pode chegar a décadas. por Getty Image
A doença é mais frequente em mulheres, e médicos costumam recomendar evitar gravidez pelo alto risco de óbito materno. por Freepik
No Brasil, mais de 100 mil pessoas convivem com a doença, e na Bahia há 459 pacientes acompanhados em centros de referência. por Freepik
A HAP danifica ou bloqueia as artérias pulmonares, obrigando o coração a fazer mais força para bombear sangue. por Imagem: antoniodiaz | Shutterstock
A principal causa de morte é a falência do ventrículo direito, que se sobrecarrega ao tentar vencer a pressão elevada nos pulmões. por Imagem: Chokniti-Studio | Shutterstock
Não há cura, mas tratamentos com medicamentos, oxigênio, diuréticos e mudanças no estilo de vida conseguem controlar os sintomas e retardar a progressão da doença. por Imagem: Prostock-studio | Shutterstock
1 de 10
É uma doença rara, progressiva e grave, muitas vezes confundida com asma porque começa com falta de ar, cansaço e fadiga. por Getty Image

“Hoje eu evito muito sair do meu conforto porque ali eu tô segura, mas às vezes consigo ir para uma festa. Só tenho mais cuidado porque minha vida ficou limitada, não posso fazer muito esforço. É difícil até subir escada”, desabafa.

Ela conta que a condição traz limitações em todas as esferas da vida. “Eu trabalhava num clube de futebol, estava no campo como social media. Conversei com o pessoal para levarem um banquinho durante as partidas, fui me virando, mas em abril pedi pra sair porque queria respirar um pouco e focar na saúde”, disse.

Atualmente, Pilar faz acompanhamento frequente com a pneumologista Camila Loureiro e toma medicamentos como parte do tratamento. Os sintomas melhoraram, mas a paciente ainda é classificada em alto risco. O objetivo agora é reduzir esse risco e melhorar, dentro do possível, sua qualidade de vida.

“Tenho uma doença que vai progredir e não sei o futuro, mas eu moro sozinha, viajo, faço minhas coisas. Tenho que viver o agora”, desabafa.

Na Bahia, assim como Pilar, há cerca de 500 pacientes com a mesma doença. No Brasil, o número chega a 100 mil.

Doença sobrecarrega o coração

A hipertensão arterial pulmonar danifica ou bloqueia as artérias pulmonares, fazendo o coração trabalhar mais para bombear o sangue. As causas mais comuns incluem insuficiência cardíaca do lado esquerdo e doenças pulmonares.

A condição pode levar à morte, principalmente devido à falência do ventrículo direito, que se sobrecarrega ao tentar bombear sangue contra a alta pressão nas artérias pulmonares.

Embora não tenha cura, os tratamentos disponíveis podem controlar os sintomas, retardar a progressão da doença e melhorar significativamente a qualidade de vida. O cuidado é multidisciplinar e pode incluir medicamentos para dilatar os vasos sanguíneos, diuréticos, anticoagulantes, suplementação de oxigênio e mudanças no estilo de vida.

A doença foi tema de um painel com a pneumologista Camila Loureiro, promovido pela MSD, empresa farmacêutica global conhecida pelo desenvolvimento de medicamentos e vacinas. O evento ocorreu em Salvador, como forma de difundir informações de saúde para a mídia na capital baiana.

Tags:

Saúde

Mais recentes

Imagem - Mais de mil mudas de espécies nativas serão distribuídas gratuitamente em Salvador; saiba como conseguir

Mais de mil mudas de espécies nativas serão distribuídas gratuitamente em Salvador; saiba como conseguir
Imagem - Trânsito na Cidade Baixa sofre alteração na próxima semana; confira mudanças

Trânsito na Cidade Baixa sofre alteração na próxima semana; confira mudanças
Imagem - Caso Zigomar: como um Z riscado na parede levou a um dos crimes mais brutais da Bahia

Caso Zigomar: como um Z riscado na parede levou a um dos crimes mais brutais da Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Hora de abrir o jogo: tire a sua sorte do dia para esta sexta (5)
01

Hora de abrir o jogo: tire a sua sorte do dia para esta sexta (5)

Imagem - Anjo da Guarda desta sexta-feira (5 de dezembro) alerta 3 signos: pare tudo e dê atenção a sua saúde, o alerta está dado
02

Anjo da Guarda desta sexta-feira (5 de dezembro) alerta 3 signos: pare tudo e dê atenção a sua saúde, o alerta está dado

Imagem - Deu errado! Caixas de autoatendimento em supermercado começam a sumir
03

Deu errado! Caixas de autoatendimento em supermercado começam a sumir

Imagem - Como é a casa de João Vicente de Castro, um imóvel de 500 m² com banheiro em mármore baiano raríssimo
04

Como é a casa de João Vicente de Castro, um imóvel de 500 m² com banheiro em mármore baiano raríssimo