ASTROLOGIA

Anjo da Guarda desta sexta-feira (5 de dezembro) alerta 3 signos: pare tudo e dê atenção a sua saúde, o alerta está dado

O corpo está pedindo cuidado, e ignorar os sinais pode custar caro

Fernanda Varela

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 00:30

Signos Crédito: Reprodução

A sexta-feira (5 de dezembro) chega com uma energia de alerta e autocuidado. Os anjos da guarda pedem que você ouça o seu corpo e respeite seus limites. A pressa e a rotina podem estar te levando a negligenciar sintomas, sono e alimentação. O universo quer te lembrar que sem saúde, nada se sustenta, nem o trabalho, nem as conquistas, nem os planos. Tire um tempo para descansar, cuidar da mente e, se for preciso, procurar ajuda médica. O autocuidado não é vaidade, é sobrevivência.

Touro

Você vem empurrando o cansaço e ignorando o que o corpo tenta te mostrar. O anjo te alerta: é hora de pausar. Dores, ansiedade ou sono desregulado são sinais de que o corpo precisa de descanso e equilíbrio. Priorize o bem-estar antes que o ritmo te derrube.

As cores de cada signo | Touro: verde esmeralda 1 de 5

Virgem

Sua rotina tem sido intensa, e o perfeccionismo pode estar te desgastando fisicamente. O anjo pede que você desacelere e aprenda a respeitar seus próprios limites. Não dá para cuidar de tudo e de todos se você não cuidar de si primeiro.

As cores de cada signo | Virgem: bege ou tons terrosos 1 de 5

Sagitário

O corpo está pedindo atenção, especialmente em relação à energia e ao descanso. O excesso de compromissos e a falta de pausa estão te deixando vulnerável. Reorganize sua rotina, priorize sono e alimentação. Seu corpo é seu templo, e ele está pedindo socorro.

As cores de cada signo | Sagitário: roxo ametista 1 de 5