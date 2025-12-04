Acesse sua conta
Marcos Pigossi revela situações constrangedoras com ex-namorado

Ator contou que os dois se escondiam em público

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 22:53

Marcos Pigossi no
Marcos Pigossi no "Desculpa Alguma Coisa" Crédito: Reprodução

O ator Marcos Pigossi desabafou sobre o período de 12 anos em que viveu um relacionamento escondido com um ex-namorado, que hoje se tornou seu grande amigo. Em bate-papo no podcast Desculpa Alguma Coisa", o artista, atualmente caso com o cineasta Marco Cavani, explicou que, como ainda não tinha se assumido gay na época, ele acabou praticando "violências" com o ex ao escondê-lo em público. 

"Tive um relacionamento longuíssimo e super escondido. A gente ainda é muito amigo hoje e logo depois que a gente se separou eu pedi desculpas por toda a violência que eu fiz ele passar. Para ele, ele estava me protegendo; a gente não via como uma violência, a gente via como uma maneira de sobreviver.  Tinha momentos que a gente tava andando no shopping, encontrava alguém e ele continuava andando como senão tivesse comigo", revelou Pigossi. 

Marcos Pigossi

Marcos Pigossi e marido Marco Cavani por Reprodução
Marcos Pigossi por Reprodução
Marcos Pigossi por Reprodução
Marcos Pigossi por Reprodução
Marcos Pigossi por Reprodução
1 de 5
Marcos Pigossi e marido Marco Cavani por Reprodução

"Era uma tensão eterna de ir ao cinema juntos e pensar: será que acham que somos amigos, ou será que acham que a gente tá junto?", desabafou sobre os julgamentos da sociedade.

O galã destacou a importância que esse ex-companheiro teve para que ele amadurecesse como homem. "Foi uma pessoa muito incrível e muito importante na minha vida, que é meu amigo até hoje. Eu falo na minha terapia que eu aprendi a ser um ser humano com ele mais do que com qualquer outra pessoa. É uma pessoas que eu tenho muito carinho. Ficamos juntos dos 18 anos aos 30", contou. 

Marco Pigossi se assumiu gay publicamente em novembro de 2021, ao postar uma foto de mãos dadas com o atual marido em suas redes sociais. A postagem foi feita no Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos e o ator legendou a foto com a seguinte frase: "Chocando um total de zero pessoas".

