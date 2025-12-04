Acesse sua conta
Lucas Guimarães chora ao falar sobre agressão do irmão à namorada

Influenciador se manifestou após Babal Guimarães agredir a modelo Karla Lessa; registros de câmeras de segurança que circulam nas redes sociais mostram o momento

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 20:55

Lucas Guimarães se manifesta sobre agressão do irmão contra namorada
Lucas Guimarães se manifesta sobre agressão do irmão contra namorada Crédito: Reprodução

O influenciador Lucas Guimarães se indignou ao falar sobre as agressões do irmão, Babal Guimarães, contra a a atual namorada, a modelo Karla Lessa. Registros de câmeras de segurança que circulam nas redes sociais mostram Babal puxando o cabelo e dando tapas na mulher. As imagens divulgadas nesta quarta-feira (4) teriam sido gravadas durante a madrugada do dia 28 de novembro.

Em entrevista ao Fofocalizando, do SBT, o influencer se emocionou ao falar do irmão. De acordo com o famoso, Babal “se transforma” ao ingerir bebidas alcóolicas. “Eu deixei claro: ‘Cara, vai se tratar. Se você gosta de brigar, briga com homem, seu covarde’”, desabafou ele ao vivo.

Babal Guimarães é flagrado agredindo namorada meses após condenação

O influencer ressaltou a gravidade do que seu irmão fez e agradeceu pelo crime ter sido registrado. “Que bom que foi na rua, que mostrou, imagina se fosse dentro de casa? Eu passei quatro meses sem falar com meu irmão, minha família nunca apoiou”, garantiu Lucas Guimarães, que explicou ainda que nenhuma namorada de Babal chegou a relatar algo a ele e que por isso nunca fez nada. 

O ex-marido de Carlinhos Maia ainda destacou que sempre teve uma relação boa com Karla. “Trabalho muito, tenho poucos momentos em família, já estive com a Karla umas três vezes, uma menina querida, que passou pela fase em que meu irmão estava na cadeia, ela acompanhou ele nesse momento. Não tenho nada contra ela, uma menina querida. Estou tão chocado quanto o Brasil”, afirmou.

Terceiro caso de agressão

A acusação não é isolada. Pelo contrário: esta é a terceira denúncia de violência doméstica envolvendo Babal.

Em janeiro de 2023, a influenciadora Emily Garcia registrou queixa contra ele e pediu medida protetiva. Antes disso, Babal já havia sido acusado pela ex-mulher, Teresa Costa, com quem foi casado por dez anos. No início deste ano, após descumprir medidas restritivas, como o toque de recolher e o comparecimento periódico à Justiça, ele chegou a ser preso.

Condenado pela Justiça de Penedo (AL) a 1 ano, 4 meses e 9 dias de regime aberto, Babal deveria cumprir regras rígidas impostas pela decisão judicial. Agora, com a nova acusação e a circulação das imagens, o caso deve ganhar novos desdobramentos.

