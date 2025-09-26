COBERTURA LUXUOSA

Como é o quarto de hotel que Michael Jackson se hospedou e Lucas Guimarães teve medo?

Suíte presidencial é a mais concorrida e já recebeu personalidades como Pelé, Xuxa e Elton John

Yan Inácio

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 15:18

Apresentador estava hospedado no tradicional Wish Hotel da Bahia e foi transferido para o Fera Palace Hotel Crédito: Reprodução

O quarto de hotel onde Michael Jackson se hospedou nos anos 1990 e que fez o apresentador Lucas Guimarães pedir para ser realocado por medo do “fantasma” do Rei do Pop tem 300m² e vista panorâmica para a Baía de Todos-os-Santos. A suíte presidencial fica no tradicional Wish Hotel da Bahia, antigo Hotel da Bahia, localizado no Campo Grande.

O quarto é o mais espaçoso e luxuoso do hotel e tem de tudo: sala de estar, sala de TV, piscina privativa, cozinha completa, terraço e até banheira de hidromassagem com vista para o mar. Com espaços amplos e arquitetura que alia o clássico ao contemporâneo, a suíte é uma das mais disputadas do hotel.

Suíte presidencial do Wish Hotel da Bahia 1 de 8

Entre as personalidades que já passaram por lá estão Pelé, Jorge Amado, Gabriel García Marques, Xuxa, Milton Nascimento e Elton John. O presidente Lula também costuma se hospedar no hotel, na última passagem por Salvador, em 2 de julho, o político ganhou uma obra do artista plástico baiano Ed Ribeiro, conhecido como o “Pintor dos Orixás”

Além de receber famosos, o hotel também é conhecido pela decoração artística com painéis, esculturas e fotografias de grandes artistas como Carybé e Pierre Verger. O hotel conta ainda com um spa com 180m² que oferece massagens, drenagens linfáticas, esfoliações e day spas completos. Além disso, dá para relaxar ainda mais com sauna e banheiras de hidromassagem.

Entenda o caso

Hospedado em Salvador, Lucas Guimarães surpreendeu os seguidores ao afirmar que trocou de hotel por medo do 'fantasma' de Michael Jackson. O apresentador do "Eita, Lucas!", do SBT, contou nos Stories do Instagram que descobriu que estava hospedado no mesmo quarto que Michael Jackson utilizou nos anos 1990, no tradicional Wish Hotel da Bahia. Ele disse que ficou desconfortável e pediu para ser realocado.

"Lembra quando Michael Jackson veio para cá, com o Olodum, que parou Salvador? Eu descobri que me colocaram no mesmo quarto dele. Falei: 'Pelo amor de Deus! Me tira desse quarto, em nome de Jeová. Deus é mais! Fiquei com um medo terrível. Ó, mas eu já não gosto de dormir sozinho, ainda mais no mesmo quarto que Michael Jackson. Deus é mais! Nada contra, né? Mas Deus me livre! Eu não gosto não, fiquei com medo", disse.

Com a repercussão da notícia, Lucas voltou às redes sociais e deu mais detalhes sobre o episódio. Ele negou que tenha 'desdenhado' de Michael Jackson, e disse que tem 'medo de gente que já morreu'.

"Eu jamais iria desdenhar. Imagina a honra para mim, o privilegio de saber que eu estava no mesmo quarto, que tenho condições para poder pagar o mesmo quarto que Michael Jackson ficou. Imagina como eu me senti. Só que eu tenho medo. Eu tenho medo dos vivos e dos mortos. Não sou de desdenhar de ninguém", falou.