'VALE TUDO'

Quem matou Odete Roitman? Gravação da morte da vilã agita hotel no Rio; confira bastidores

Assassinato da vilã é a sequência mais aguardada de 'Vale Tudo', remake da novela da Globo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 07:56

Gravação da morte de Odete Roitman agita Hotel Copacabana Palace Crédito: Reprodução/TV Globo

Um dos momentos mais icônicos da teledramaturgia brasileira ganhou nova versão na noite desta quarta-feira (24). A produção do remake de Vale Tudo, atualmente no horário das 21h na TV Globo, gravou a morte da vilã Odete Roitman, interpretada por Débora Bloch, no luxuoso Hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. A novela se aproxima do final, previsto para outubro, quando será substituída por Três Graças.

Nas imagens registradas pelos fotógrafos, bombeiros aparecem retirando o corpo da personagem em uma maca coberta por saco preto, simulando o assassinato na Avenida Atlântica. Para manter o suspense, a emissora utilizou um boneco em algumas cenas externas, enquanto as gravações do interior do hotel ocorreram em estúdio, com réplicas fiéis do quarto da vilã, evitando confusões com hóspedes.

Vale Tudo: possíveis assassinos de Odete Roitman 1 de 7

O enredo mantém mistério sobre o autor do crime. Entre os suspeitos estão Maria de Fátima (Bella Campos) e Ana Clara (Samantha Jones), que descobrem que Leonardo Roitman (Guilherme Magon), dado como morto, está vivo. Juntas, elas consideram que a morte da magnata pode facilitar o acesso à fortuna da família. Marco Aurélio (Alexandre Nero) também entra na lista: dias antes do atentado, ele demonstra indignação com as atitudes de Odete, e sua esposa Leila (Carolina Dieckmann) encontra uma arma entre seus pertences.