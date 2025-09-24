Acesse sua conta
3 ganhos que lideranças inclusivas proporcionam aos colaboradores

Os ambientes de trabalho que priorizam inclusão e diversidade contribuem para a felicidade e motivação diária dos funcionários

  Foto do(a) author(a) Portal Edicase

  • Portal Edicase

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 16:43

Empresas inclusivas são vistas como bons lugares para trabalhar, atraindo pessoas talentosas e fortalecendo sua imagem no mercado (Imagem: PeopleImages | Shutterstock)
Empresas inclusivas são vistas como bons lugares para trabalhar, atraindo pessoas talentosas e fortalecendo sua imagem no mercado (Imagem: PeopleImages | Shutterstock)

Os ambientes de trabalho que priorizam inclusão e diversidade não apenas geram senso de pertencimento, mas também contribuem para a felicidade e motivação diária das pessoas colaboradoras. Esse impacto positivo vai muito além da satisfação individual, ele reflete em produtividade, engajamento e lucros das companhias.

Um estudo da Universidade de Oxford, chamado “ Does Employee Happiness have an Impact on Productivity? “, revela que pessoas felizes e motivadas são até 13% mais produtivas. Além disso, levantamentos da Cornerstone People Research Lab e da Lighthouse Research & Advisory mostram que, quando empresas oferecem condições para que colaboradores evoluam dentro da própria corporação, há uma queda de 20% nas faltas, aumento de 12% na produtividade e redução de 61% nas chances de as pessoas pedirem demissão.

“Com a diversidade, abrimos espaço para atrair pessoas talentosas, porém ela não é capaz de sustentar sozinha o desenvolvimento do negócio. É preciso que a inclusão e a equidade sejam pontos cruciais da cultura organizacional das empresas, somente assim conseguimos criar ambientes onde há real pertencimento. Esse ambiente é capaz de aumentar a rentabilidade e a sustentabilidade dos negócios”, afirma Cris Kerr, especialista em neurociência e comportamento e em DIEP (Diversidade, Inclusão, Equidade e Pertencimento).

A seguir, a especialista, que é CEO e fundadora da CKZ Diversidade, destaca três benefícios diretos que lideranças inclusivas podem trazer para a felicidade dos colaboradores da empresa.

1. Inovação e criatividade

Diferentes perspectivas em um ambiente de escuta empática aumentam a capacidade de gerar ideias novas e trazer soluções diferentes para um mesmo projeto. Por isso, é importante que as lideranças garantam que as pessoas colaboradoras tenham voz nas reuniões e alinhamentos dentro da organização.

A inclusão gera mais felicidade no trabalho, reduzindo as demissões na empresa (Imagem: insta_photos | Shutterstock)
A inclusão gera mais felicidade no trabalho, reduzindo as demissões na empresa (Imagem: insta_photos | Shutterstock)

2. Engajamento e retenção

Pessoas incluídas sentem mais felicidade no trabalho e tendem a permanecer na empresa por mais tempo. Esse senso de pertencimento vem de lideranças inclusivas que praticam feedbacks constantes, fazem reconhecimentos de acordo com a forma de valorização individual e investem em planos de desenvolvimento de carreira.

3. Performance e reputação

Empresas inclusivas são vistas como bons lugares para trabalhar, atraindo pessoas talentosas e fortalecendo sua imagem no mercado. Implementar vagas afirmativas é importante, e as lideranças inclusivas devem sempre alinhar a diversidade com metas estratégicas da empresa, comunicando os benefícios e conquistas do setor de forma transparente e inspiradora.

Felicidade no trabalho além do salário

A busca por equipes mais engajadas e produtivas exige atenção a aspectos humanos que ultrapassam a remuneração mensal. “A felicidade no ambiente profissional vai além do salário ou de benefícios financeiros, ela está diretamente ligada ao acolhimento e pertencimento de cada pessoa colaboradora. Portanto, investir em lideranças inclusivas é uma estratégia que se prova cada vez mais eficaz para o bem-estar da equipe e à entrega de melhores resultados nas organizações”, finaliza Cris Kerr.

Por Giovana Oliveira

