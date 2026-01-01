NÃO FOI DESSA VEZ

Grupo aposta R$ 13 milhões na Mega da Virada, não acerta a Sena e tem prejuízo milionário

Sem o prêmio máximo, levaram 2 mil Quadras e 45 Quinas no sorteio

Monique Lobo

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 17:33

Prejuízo passou a marca dos R$ 12 milhões Crédito: Marcelo Camargo/Agencia Brasil

Investimento alto não é sinal de retorno certo quando o assunto é loteria. O grupo de Cachoeira Dourada, cidade na região Sul de Goiás, que apostou cerca de R$ 13 milhões em bilhetes da Mega da Virada, para tentar levar o prêmio histórico de R$ 1,09 bilhão, sorteado na manhã desta quinta-feira (1º), saiu no prejuízo.

Nenhum dos bilhetes dos três bolões do grupo, um deles com cerca de mil cotas registradas, tinham as seis dezenas sorteadas. Os números premiados foram: 09-13-21-32-33-59.

O que dá para comprar com um prêmio da loteria? 1 de 12

Mas, eles não saíram de mãos abanando. O grupo conseguiu acertar 2 mil Quadras e 45 Quinas. Com as Quadras, eles vão levar cerca de R$ 433 mil, e com as Quinas um pouco mais de R$ 536 mil.

Fazendo a conta, o prejuízo do grupo passou a marca dos R$ 12 milhões nesta edição da premiação.

Relembre o caso

O grupo organizado pelo sargento Glaciel Andrade realizou três bolões. O bolão Jogo Milhão teve cotas no valor de R$ 2.280, o Super Bolão teve cota de R$ 1.956. Já o bolão Amigos Sargento Glaciel teve cotas de R$ 900.

"A gente começa a pagar parcelado do início do ano. Nós temos cotas de R$ 160 e R$ 190. Pagamos por mês, chega no final do ano e está tudo quitado", revelou Glaciel, em entrevista ao G1.