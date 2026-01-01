Acesse sua conta
Como saber quanto ganhei na Mega da Virada 2025?

Prêmio de R$ 1 bilhão foi sorteado na manhã desta quinta-feira (1º)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 15:36

Números sorteados da Mega da Virada 2026
Números sorteados da Mega da Virada 2026 Crédito: Reprodução

O concurso nº 2955 do jogo lotérico Mega-Sena, a Mega da Virada 2025, foi sorteado na manhã desta quinta-feira (1º), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo. O prêmio principal de R$ 1,09 bilhão saiu para seis apostas. Já o prêmio para cinco acertos será dividido entre 3.921 bilhetes. A quadra, por sua vez, foi alcançada por 308.315 apostadores.

Para conferir se a sua aposta foi uma das vencedoras, há diferentes possibilidades. Quem realizou a aposta em uma lotérica pode conferir o resultado por meio do bilhete físico, comparando os números apostados com as dezenas sorteadas. Os números do concurso foram: 9 – 13 – 21 – 32 – 33 – 59.

Já para as apostas feitas pelos canais digitais da Caixa Econômica Federal, a conferência pode ser feita pelo site das Loterias Caixa ou pelo aplicativo oficial. Caso haja premiação, o sistema envia uma notificação ao usuário cujo CPF está vinculado à aposta.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa

1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi
2. Aposte com mais dezenas (se puder) por Arquivo Agência Brasil
3. Participe de bolões por Shutterstock
4. Evite combinações óbvias por Shutterstock
5. Seja consistente, mas defina um limite (apostar com frequência aumenta as chances ao longo do tempo, mas é fundamental ter disciplina financeira) por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
1 de 5
1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi

Como faço para sacar os prêmios da loteria?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago.

O prazo para retirada do prêmio é de 90 dias após a data do sorteio. Após o prazo, os valores são repassados ao tesouro nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).

Tags:

Mega-sena Mega da Virada

