Como saber quanto ganhei na Mega da Virada 2025?

Prêmio de R$ 1 bilhão foi sorteado na manhã desta quinta-feira (1º)

Elaine Sanoli

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 15:36

Números sorteados da Mega da Virada 2026 Crédito: Reprodução

O concurso nº 2955 do jogo lotérico Mega-Sena, a Mega da Virada 2025, foi sorteado na manhã desta quinta-feira (1º), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo. O prêmio principal de R$ 1,09 bilhão saiu para seis apostas. Já o prêmio para cinco acertos será dividido entre 3.921 bilhetes. A quadra, por sua vez, foi alcançada por 308.315 apostadores.

Para conferir se a sua aposta foi uma das vencedoras, há diferentes possibilidades. Quem realizou a aposta em uma lotérica pode conferir o resultado por meio do bilhete físico, comparando os números apostados com as dezenas sorteadas. Os números do concurso foram: 9 – 13 – 21 – 32 – 33 – 59.

Já para as apostas feitas pelos canais digitais da Caixa Econômica Federal, a conferência pode ser feita pelo site das Loterias Caixa ou pelo aplicativo oficial. Caso haja premiação, o sistema envia uma notificação ao usuário cujo CPF está vinculado à aposta.

Como faço para sacar os prêmios da loteria?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago.