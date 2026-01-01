Ganhou na Mega da Virada? Saiba onde e como sacar o prêmio milionário

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 15:26
Seis apostas acertaram os números sorteados na Mega da Virada, na manhã desta quinta-feira (1º), e vão dividir o maior prêmio da loteria de R$ 1,09 bilhão. Cada um vai levar mais de 181 milhões para casa.
Além disso, 3.921 apostadores acertaram a Quina e vão levar R$ 11.931,42 cada. Outros 308.315 jogadores levaram a Quadra e vão faturar R$ 216,76 cada.
O que dá para comprar com um prêmio da loteria?
Quem acertou a quadra pode retirar o prêmio em qualquer casa lotérica. Isso porque, o limite para sacar nas lotéricas é de até R$ 2.428,80.
Já quem faturou a Quina e a Mega, como o montante está bem acima do valor máximo para sacar em casas lotéricas, só vai poder receber o prêmio em uma agência da Caixa.
O apostador precisa levar o bilhete premiado e um documento de identidade original com foto e CPF. Na agência, é possível procurar qualquer funcionário ou pedir diretamente para falar com o gerente. De acordo com a Caixa, todos os profissionais são orientados a manter discrição e a fazer um atendimento isolado. Nenhuma informação do apostador pode ser revelada.
Calma, que não é tão rápido assim. Valores acima de R$ 10 mil tem um prazo mínimo de dois dias úteis para serem transferidos para conta do ganhador.
Há também um prazo para solicitar o prêmio. Quem não for buscar em até 90 dias após a data do sorteio perde tudo. A quantia perdida é repassada ao tesouro nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).