SORTE

Ganhou na Mega da Virada? Saiba onde e como sacar o prêmio milionário

Premiações da Quadra, Quina e Mega podem ser sacadas em locais diferentes

Monique Lobo

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 15:26

Mega da Virada Crédito: Joédson Alves/Agência Brasil

Seis apostas acertaram os números sorteados na Mega da Virada, na manhã desta quinta-feira (1º), e vão dividir o maior prêmio da loteria de R$ 1,09 bilhão. Cada um vai levar mais de 181 milhões para casa.

Além disso, 3.921 apostadores acertaram a Quina e vão levar R$ 11.931,42 cada. Outros 308.315 jogadores levaram a Quadra e vão faturar R$ 216,76 cada.

O que dá para comprar com um prêmio da loteria? 1 de 12

Como regatar esse valor?

Quem acertou a quadra pode retirar o prêmio em qualquer casa lotérica. Isso porque, o limite para sacar nas lotéricas é de até R$ 2.428,80.

Já quem faturou a Quina e a Mega, como o montante está bem acima do valor máximo para sacar em casas lotéricas, só vai poder receber o prêmio em uma agência da Caixa.

O apostador precisa levar o bilhete premiado e um documento de identidade original com foto e CPF. Na agência, é possível procurar qualquer funcionário ou pedir diretamente para falar com o gerente. De acordo com a Caixa, todos os profissionais são orientados a manter discrição e a fazer um atendimento isolado. Nenhuma informação do apostador pode ser revelada.

O dinheiro sai na hora?

Calma, que não é tão rápido assim. Valores acima de R$ 10 mil tem um prazo mínimo de dois dias úteis para serem transferidos para conta do ganhador.