5 certos: veja quanto ganha cada aposta vencedora da quina da Mega da Virada

3,9 mil bilhetes acertaram cinco das seis dezenas sorteadas

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 14:01

Números sorteados da Mega da Virada 2026
Números sorteados da Mega da Virada 2026 Crédito: Reprodução

O concurso nº 2955 do jogo lotérico Mega-Sena, a Mega da Virada 2025, foi sorteado na manhã desta quinta-feira (1º), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo. O prêmio principal de R$ 1,09 bilhão saiu para seis apostas. Já o prêmio para cinco acertos será dividido entre 3,9 mil bilhetes.

Com esse número de apostadores, cada um levará para casa aproximadamente R$ 11.931,42. Os números sorteados no concurso foram: 9 – 13 – 21 – 32 – 33 – 59.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa

1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi
2. Aposte com mais dezenas (se puder) por Arquivo Agência Brasil
3. Participe de bolões por Shutterstock
4. Evite combinações óbvias por Shutterstock
5. Seja consistente, mas defina um limite (apostar com frequência aumenta as chances ao longo do tempo, mas é fundamental ter disciplina financeira) por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Segundo divulgação da Caixa, seis apostas foram vencedoras da Mega da Virada. Elas são das cidades de João Pessoa (PB), Ponta Porã (MS) e Franco da Rocha (SP), além de três apostas feitas pela plataforma on-line da loteria. Cada ganhador receberá cerca de R$ 181 milhões.

