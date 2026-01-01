BOLADA

5 certos: veja quanto ganha cada aposta vencedora da quina da Mega da Virada

3,9 mil bilhetes acertaram cinco das seis dezenas sorteadas

Elaine Sanoli

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 14:01

Números sorteados da Mega da Virada 2026 Crédito: Reprodução

O concurso nº 2955 do jogo lotérico Mega-Sena, a Mega da Virada 2025, foi sorteado na manhã desta quinta-feira (1º), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo. O prêmio principal de R$ 1,09 bilhão saiu para seis apostas. Já o prêmio para cinco acertos será dividido entre 3,9 mil bilhetes.

Com esse número de apostadores, cada um levará para casa aproximadamente R$ 11.931,42. Os números sorteados no concurso foram: 9 – 13 – 21 – 32 – 33 – 59.

