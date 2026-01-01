5 certos: veja quanto ganha cada aposta vencedora da quina da Mega da Virada

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 14:01
O concurso nº 2955 do jogo lotérico Mega-Sena, a Mega da Virada 2025, foi sorteado na manhã desta quinta-feira (1º), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo. O prêmio principal de R$ 1,09 bilhão saiu para seis apostas. Já o prêmio para cinco acertos será dividido entre 3,9 mil bilhetes.
Com esse número de apostadores, cada um levará para casa aproximadamente R$ 11.931,42. Os números sorteados no concurso foram: 9 – 13 – 21 – 32 – 33 – 59.
Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa
Segundo divulgação da Caixa, seis apostas foram vencedoras da Mega da Virada. Elas são das cidades de João Pessoa (PB), Ponta Porã (MS) e Franco da Rocha (SP), além de três apostas feitas pela plataforma on-line da loteria. Cada ganhador receberá cerca de R$ 181 milhões.