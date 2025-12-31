Concurso 2955: Resultado da Mega-Sena da Virada

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 20:00
O concurso de nº 2955 do jogo lotérico Mega-Sena, a Mega da Virada 2025, será sorteado na manhã desta quinta-feira (1°), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo. O prêmio recorde será de mais de R$ 1 bilhão.
Os números serão sorteados serão divulgados a partir das 10h.
O que dá para comprar com um prêmio da loteria?
A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.
Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).
A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6,00.
É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.
Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.
Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa
Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago.
O prazo para retirada do prêmio é de 90 dias após a data do sorteio. Após o prazo, os valores são repassados ao tesouro nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).