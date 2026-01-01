LUXO

O que dá para comprar com os prêmios da Mega da Virada?

Prêmio de R$ 1 bilhão foi sorteado nesta quinta-feira (1º)

Elaine Sanoli

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 14:09

Mega da Virada Crédito: Agência Brasil

Com R$ 181 milhões na conta, os seis novos milionários do Brasil já podem aposentar o despertador e abastecer a garagem dos sonhos. Sorteada nesta quinta-feira (1º), a Mega da Virada 2025 transformou apostas de João Pessoa, Ponta Porã, Franco da Rocha e da internet em prêmios que somaram R$ 1,09 bilhão, prêmio histórico da Loterias Caixa. Mas afinal, o que dá para comprar com tanto dinheiro assim? Spoiler: vai muito além de mansões e carros de luxo.

Como faço para sacar os prêmios da loteria?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago.