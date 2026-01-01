O que dá para comprar com os prêmios da Mega da Virada?

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 14:09
Com R$ 181 milhões na conta, os seis novos milionários do Brasil já podem aposentar o despertador e abastecer a garagem dos sonhos. Sorteada nesta quinta-feira (1º), a Mega da Virada 2025 transformou apostas de João Pessoa, Ponta Porã, Franco da Rocha e da internet em prêmios que somaram R$ 1,09 bilhão, prêmio histórico da Loterias Caixa. Mas afinal, o que dá para comprar com tanto dinheiro assim? Spoiler: vai muito além de mansões e carros de luxo.
O que dá para comprar com um prêmio da loteria?
É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.
Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.
Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa
Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago.
O prazo para retirada do prêmio é de 90 dias após a data do sorteio. Após o prazo, os valores são repassados ao tesouro nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).