Aposta premiada da Mega da Virada foi feita na divisa do Brasil com o Paraguai

Jogos premiados foram registrados em três cidades e também pela internet; quina e quadra distribuíram milhões em prêmios

Wendel de Novais

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 13:31

Ponta Porã está na divisa entre o Brasil e o Paraguai Crédito: Reprodução

Seis apostas vão dividir o prêmio recorde de R$ 1,09 bilhão da Mega da Virada, sorteada nesta quinta-feira (1º), segundo a Caixa Econômica Federal. Uma das apostas vencedoras foi registrada em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, cidade localizada na fronteira entre Brasil e Paraguai. Segundo o g1, trata-se de um bolão com dez cotas, feito em uma casa lotérica do município. Até a última atualização, a Caixa ainda não havia divulgado o nome do estabelecimento.

Além da aposta sul-mato-grossense, bilhetes vencedores também foram registrados em João Pessoa (PB) e Franco da Rocha (SP). As outras três apostas que acertaram as seis dezenas foram realizadas de forma digital, por meio do Portal Loterias Caixa ou do aplicativo oficial. Os detalhes sobre esses apostadores ainda não foram informados.

A Mega da Virada também premiou milhares de apostadores nas faixas secundárias. Ao todo, 3.921 apostas acertaram a quina, com prêmio individual de R$ 11.931,42. Já a quadra teve 308.315 ganhadores, que vão receber R$ 216,76 cada.

Os valores podem ser resgatados em casas lotéricas credenciadas ou diretamente nas agências da Caixa. Para prêmios acima de R$ 2.259,20, o saque é realizado exclusivamente nas agências do banco, mediante apresentação de documento oficial com CPF e o comprovante da aposta.

