PRÊMIO

Quem ganhou a Mega da Virada? Confira para onde foi o prêmio de R$ 1 bilhão

Sorteio foi adiado do dia 31 de dezembro para o primeiro dia do ano de 2026

Wendel de Novais

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 10:31

Números sorteados da Mega da Virada 2025 Crédito: Reprodução

O concurso de nº 2955 do jogo lotérico Mega-Sena, a Mega da Virada 2025, foi sorteado nesta quinta-feira (1º), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo. Com o prêmio recorde de R$ 1 bilhão, as dezenas sorteadas foram: 59 - 21 - 32 - 13 - 33 - 09.

Segundo divulgação da Caixa, foram seis os jogos vencedores da Mega da Virada. São eles de João Pessoa (PB), Ponta Porã (MS), Franco da Rocha (SP), além de três feitas pela plataforma on-line da loteria. Cada um vai levar R$ 181 mil

Esperado por milhões de brasileiros, o sorteio da Mega da Virada não aconteceu na noite de Ano-Novo, em 31 de dezembro de 2025, como previsto. O concurso especial foi remarcado para a manhã desta quinta-feira, 1º de janeiro de 2026, após a Caixa Econômica Federal anunciar a necessidade de ajustes operacionais.

Segundo a instituição, o adiamento ocorreu devido ao volume excepcional de apostas registrado nas últimas horas do ano. O prêmio histórico, confirmado em R$ 1,09 bilhão, provocou um movimento inédito nos canais de apostas em todo o país. Apenas no canal digital, foram registradas cerca de 120 mil transações por segundo, enquanto as unidades lotéricas chegaram a 4.745 transações por segundo.