Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quem ganhou a Mega da Virada? Confira para onde foi o prêmio de R$ 1 bilhão

Sorteio foi adiado do dia 31 de dezembro para o primeiro dia do ano de 2026

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 10:31

Números sorteados da Mega da Virada 2026
Números sorteados da Mega da Virada 2025 Crédito: Reprodução

O concurso de nº 2955 do jogo lotérico Mega-Sena, a Mega da Virada 2025, foi sorteado nesta quinta-feira (1º), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo. Com o prêmio recorde de R$ 1 bilhão, as dezenas sorteadas foram: 59 - 21 - 32 - 13 - 33 - 09.

Segundo divulgação da Caixa, foram seis os jogos vencedores da Mega da Virada. São eles de João Pessoa (PB), Ponta Porã (MS), Franco da Rocha (SP), além de três feitas pela plataforma on-line da loteria. Cada um vai levar R$ 181 mil

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa

1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi
2. Aposte com mais dezenas (se puder) por Arquivo Agência Brasil
3. Participe de bolões por Shutterstock
4. Evite combinações óbvias por Shutterstock
5. Seja consistente, mas defina um limite (apostar com frequência aumenta as chances ao longo do tempo, mas é fundamental ter disciplina financeira) por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
1 de 5
1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi

Esperado por milhões de brasileiros, o sorteio da Mega da Virada não aconteceu na noite de Ano-Novo, em 31 de dezembro de 2025, como previsto. O concurso especial foi remarcado para a manhã desta quinta-feira, 1º de janeiro de 2026, após a Caixa Econômica Federal anunciar a necessidade de ajustes operacionais.

Segundo a instituição, o adiamento ocorreu devido ao volume excepcional de apostas registrado nas últimas horas do ano. O prêmio histórico, confirmado em R$ 1,09 bilhão, provocou um movimento inédito nos canais de apostas em todo o país. Apenas no canal digital, foram registradas cerca de 120 mil transações por segundo, enquanto as unidades lotéricas chegaram a 4.745 transações por segundo.

O que dá para comprar com um prêmio da loteria?

Um apartamento com área de 143 m², custa a partir de R$ 1.251 milhão no Rivê, no Rio Vermelho, um dos bairros mais boêmios de Salvador por Repordução/ Moura Dubeux
Porsche Cayenne E-Hybrid (2025) é custa em torno de R$ 835 mil por Reprodução/Porsche Brazil
Com prêmios maiores, é possível comprar uma Ferrari SF90 Spider, que custa em torno de R$ 7,9 milhões por Reprodução/Ferrari
Uma lancha Azov Z380C pode ser comprada com prêmios menores, pois custa aproximadamente R$ 900 mil por Divulgação/Azov Yachts
Um Catamarã SCat 440 pode custar até R$ 5 milhões com todos os acessórios disponíveis por Repordução/Estaleiro SCat
Um apartamento de 209 m² e 2 quartos no Jardim Europa, um dos bairros mais nobres de São Paulo, pode custa cerca de R$ 3,4 milhões por Repordução/Zapimóveis/ Pmztec
Anel Solitário em Ouro Branco 18k com Diamante da Vivara custa R$ 153,5 mil por Reprodução/Vivara
Um iPhone 16 Pro Max de 1 TB custa cerca de R$ 15,5 mil por Reprodução/Apple
O relógio Submariner Date Oyster, feito com ouro branco, da marca Rolex, custa cerca de R$ 418 mil por Reprodução/Rolex
Uma sandália Just Jewel da marca Christian Louboutin custa em torno de R$ 17,2 mil por Reprodução/Farfetch
Air Jordan 4 Retro Eminem x Carhartt teve apenas 10 pares fabricados e custa mais de R$ 200 mil por Reprodução
Um MacBook Pro de 14 polegadas com memória unificada de 32 GB, SSD de 2 TB, adaptador de energia USB‑C de 96W pode ser comprado por cerca de R$ 32,3 mil por Reprodução/Apple
1 de 12
Um apartamento com área de 143 m², custa a partir de R$ 1.251 milhão no Rivê, no Rio Vermelho, um dos bairros mais boêmios de Salvador por Repordução/ Moura Dubeux

Leia mais

Imagem - Fila virtual para ver resultado trava site da Caixa após sorteio da Mega da Virada

Fila virtual para ver resultado trava site da Caixa após sorteio da Mega da Virada

Imagem - Dezena 13 é sorteada na Mega da Virada pela primeira vez; veja quais números nunca saíram

Dezena 13 é sorteada na Mega da Virada pela primeira vez; veja quais números nunca saíram

Imagem - Mega da Virada: quanto pagam quina e quadra com prêmio de R$ 1 bilhão?

Mega da Virada: quanto pagam quina e quadra com prêmio de R$ 1 bilhão?

Tags:

Loteria Prêmio Sorteio Mega da Virada

Mais recentes

Imagem - Calor, tesão e romances rápidos: veja por que o verão aumenta a libido

Calor, tesão e romances rápidos: veja por que o verão aumenta a libido
Imagem - Grupo aposta R$ 13 milhões na Mega da Virada, não acerta a Sena e tem prejuízo milionário

Grupo aposta R$ 13 milhões na Mega da Virada, não acerta a Sena e tem prejuízo milionário
Imagem - Moraes nega domiciliar e mantém Bolsonaro preso na PF

Moraes nega domiciliar e mantém Bolsonaro preso na PF

MAIS LIDAS

Imagem - Concurso 2955: Confira o resultado da Mega-Sena da Virada
01

Concurso 2955: Confira o resultado da Mega-Sena da Virada

Imagem - Seis apostas acertam a Mega da Virada 2025 e dividem maior prêmio da história
02

Seis apostas acertam a Mega da Virada 2025 e dividem maior prêmio da história

Imagem - Aposta premiada da Mega da Virada foi feita na divisa do Brasil com o Paraguai
03

Aposta premiada da Mega da Virada foi feita na divisa do Brasil com o Paraguai

Imagem - Concurso 3576: confira o resultado da Lotofácil de hoje (1° de janeiro de 2026)
04

Concurso 3576: confira o resultado da Lotofácil de hoje (1° de janeiro de 2026)