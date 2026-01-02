FOI QUASE!

Grupo que apostou R$ 13 milhões na Mega da Virada ficou a uma dezena de levar o prêmio em 45 jogos

Apostadores investiram milhões e ficaram a um número da sena

Wendel de Novais

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 10:42

Grupo abriu a carteira, mas ficou no prejuízo Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A tentativa ousada de um grupo de apostadores que investiu cerca de R$ 13 milhões na Mega da Virada ficou a apenas uma dezena de dar certo em 45 jogos. Isso porque, dos 57 jogos registrados pelo grupo — cada um com 20 números e custo individual de R$ 232.560 —, 45 acertaram cinco das seis dezenas necessárias para conquistar o prêmio principal de R$ 1,09 bilhão.

Os números sorteados na manhã desta quinta-feira (1º) foram: 09, 13, 21, 32, 33 e 59. O grupo, formado em Cachoeira Dourada, no sul de Goiás, contabilizou 45 quinas e “quase duas mil quadras”. Apesar dos acertos garantirem retorno financeiro, eles não foram suficientes para evitar um prejuízo milionário diante do valor investido.

Somando os prêmios, o grupo deve receber cerca de R$ 433 mil pelas quadras e pouco mais de R$ 536 mil pelas quinas. A organização das apostas ficou a cargo do sargento Glaciel Andrade, responsável por três bolões distintos. O bolão “Jogo Milhão” teve cotas de R$ 2.280; o “Super Bolão”, cotas de R$ 1.956; e o “Amigos Sargento Glaciel”, cotas de R$ 900.

“A gente começa a pagar parcelado desde o início do ano. Temos cotas de R$ 160 e R$ 190. Pagamos mês a mês e, quando chega no fim do ano, está tudo quitado”, explicou Glaciel em entrevista ao g1. Em edições anteriores, o grupo já acumulou cerca de R$ 15 milhões em prêmios. Na Mega da Virada do ano passado, por exemplo, acertaram 10 quinas e 222 quadras.