Mega da Virada: ganhadores de R$ 1,09 bilhão podem perder prêmio; entenda

Seis apostas vão dividir o montante e cada uma tem direito a R$ 181 milhões

Monique Lobo

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 15:56

Números sorteados da Mega da Virada 2026 Crédito: Reprodução

Os donos dos bilhetes de João Pessoa (PB), Ponta Porã (MS) e Franco da Rocha (SP), além de outros três que fizeram jogos através dos canais virtuais do Loterias Caixa, ainda não podem se considerar milionários.

Isso porque, quem perder o prazo para resgatar o motante fica sem ver a cor do dinheiro. Os prêmios das Loterias Caixa prescrevem em 90 dias a partir da data do sorteio. Decorrido esse prazo, o prêmio prescrito é repassado integralmente ao Fundo de Financiamento ao Ensino Superior (FIES), conforme Lei 13.756/18.

E se você pensa que ninguém é doido de esquecer justo isso, saiba que já cometeram esse vacilo. No sorteio da Mega da Virada de 2020, um suposto ganhador perdeu o prazo de resgate do prêmio de R$ 162 milhões e acionou o Procon de São Paulo para ter acesso à premiação. A Caixa chegou a ser acionada para procurar o ganhador, mas esclareceu que a obrigação era dele em reclamar o prêmio.

Prêmios com valor superior a R$ 2.428,80 são pagos exclusivamente nas agências do banco. O bilhete é ao portador, mas o ganhador pode escrever, no verso do recibo da aposta premiada, seu nome completo e CPF. Dessa forma, o bilhete será nominal. Em caso de bolão, cada participante pode fazer o mesmo no verso de seu recibo individual de cota.

Valores acima de R$ 10 mil tem um prazo mínimo de dois dias úteis para serem transferidos para conta do ganhador a partir da apresentação do vencedor em das agências Caixa.