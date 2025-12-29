Acesse sua conta
Bolão milionário: grupo aposta R$ 13 milhões para tentar levar a Mega da Virada

Na última edição da premiação, eles acertaram 10 quinas e 222 quadras

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 19:37

Mega da Virada
Mega da Virada Crédito: Agência Brasil

Se depender do investimento nos jogos da Mega da Virada para levar o prêmio de R$ 1 bilhão na próxima quarta-feira (31), um grupo de Cachoeira Dourada, cidade na região Sul de Goiás, saiu na frente. Eles apostaram cerca de R$ 13 milhões em bilhetes.

Organizador do grupo, o sargento Glaciel Andrade revelou que a expectativa é acertar pelo menos uma vez os seis números sorteados.

Os amigos se juntaram há 13 anos para apostar. Inicialmente, foram cerca de 50 pessoas, a maioria policiais militares. Com o passar dos anos, mais pessoas foram se juntando e o número de cotas no bolão foi aumentando.

Para este ano, foram formados três bolões com cotas diferentes. Já são 57 jogos de 20 números registrados, que custam R$ 232,5 mil mil cada.

O bolão Jogo Milhão tem cotas no valor de R$ 2.280, o Super Bolão tem cota de R$ 1.956. Já o bolão Amigos Sargento Glaciel tem cotas de R$ 900. Só um dos bolões já tem cerca de mil cotas registradas.

"A gente começa a pagar parcelado do início do ano. Nós temos cotas de R$ 160 e R$ 190. Pagamos por mês, chega no final do ano e está tudo quitado", revelou Glaciel, em entrevista ao G1.

Em outras edições, o grupo já faturou R$ 15 milhões em prêmios. No ano passado, acertaram 10 quinas e 222 quadras na Mega da Virada.

