Inscrições de concurso público com 130 vagas para ensino médio terminam nesta quarta (31)

Oportunidades são na área da educação

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 07:00

As inscrições para o concurso público da Prefeitura de Resende, no Rio de Janeiro, terminam nesta quarta-feira (31). São 130 vagas para ensino médio na área da educação. Os interessados podem se inscrever no site do Consulpam, banca organizadora do certame.

Das 130 vagas, 123 são para ampla concorrência e sete reservadas para pessoas com deficiência. Os interessados devem ter o ensino médio completo e o cargo oferece o salário de R$ 1.628 para a carga horária de 40 horas semanais.

Requisitos

O candidato deve ter, no mínimo, 18 anos, estar em exercício dos direitos civil e políticos, ter certificado de reservista ou de dispensa de incorporação ou de alistamento militar e estar quite com as obrigações civis e eleitorais.

Os documentos necessários são RG, CPF, comprovante de residência, certidão de antecedentes criminais e comprovante de escolaridade. Para candidatos PCDs, é necessário apresentar o laudo médico expedido no prazo máximo de um ano antes do término das inscrições.

Provas

A prova será objetiva, de caráter eliminatória e classificatória. O exame acontece no dia 8 de fevereiro de 2026 e o resultadoserá divulgado no site do concurso no dia 3 de março.

