O freio da China: nova cota de exportação ameaça receita do agro e mexe no preço da carne

Entenda por que a restrição chinesa pode ser uma boa notícia para o seu churrasco

  • Foto do(a) author(a) Matheus Marques

  • Matheus Marques

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 19:26

Lula
Presidente Lula Crédito: José Cruz /Agência Brasil

O setor produtivo baiano, com forte peso no agronegócio, acompanha com lupa as novas medidas de salvaguarda de Pequim. Ao taxar em pesados 55% a carne bovina brasileira que ultrapassa os limites estabelecidos, a China envia um recado claro de protecionismo ao seu rebanho local.

Na prática, o Brasil terá que "aprender a viver" com um teto de 1,1 milhão de toneladas, volume sensivelmente menor do que o comercializado nos últimos anos.

Gargalo nas exportações e o "efeito churrasco"

Com a dificuldade de escoar a produção para o gigante asiático, o setor projeta um buraco de até US$ 3 bilhões nas receitas de exportação do país. Para o brasileiro, esse represamento tem um efeito cascata: a oferta interna deve subir drasticamente. Se por um lado o pecuarista do oeste baiano se preocupa com a queda no preço da arroba, por outro, o consumidor final já vislumbra uma queda nos preços do varejo.

A nova rota da proteína

Mas, então para onde vai toda essa carne? Analistas indicam que o redirecionamento da carne para o mercado doméstico é inevitável. Sem o dreno chinês levando as melhores peças, o mercado interno passará por um choque de oferta. O resultado prático para o baiano deve ser uma redução gradual no custo da proteína nas gôndolas, revertendo a tendência de alta que marcou o último período.

Brasil Tarifaço Economia China

