Mais de 14 mil vagas: CIEE completa o 62º aniversário com Maratona de Vagas presencial

Maior ONG de inclusão social e trabalho jovem da América Latina reúne vagas de estágio e aprendizagem em evento presencial no dia 03/03, em todo o Brasil

Carmen Vasconcelos

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 17:48

No seu 62º aniversário, CIEE lança a Maratona de Vagas presencial para estudantes de todo o País Crédito: Divulgação

O Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE, maior ONG de inclusão social e trabalho jovem da América Latina, comemora 62 anos de atuação com a sua tradicional Maratona de Vagas aos jovens e estudantes em todo o Brasil. Realizada no formato presencial no dia 03/03, terça-feira, em mais de 90 unidades e polos de capacitação espalhados pelo país, a organização contará com mais de 14 mil vagas de estágio e aprendizagem. Na Bahia, serão disponibilizadas 709 vagas.

Para programas de estágio, a organização projeta 10.978 vagas, sendo as áreas com maior demanda Administração, Educação, Direito, Contabilidade e Construção Civil. Já para aprendizagem, são 3.088 vagas em todo o território nacional, e as principais áreas que contratam são Administração, Comércio e Logística . Dentre os estados com mais oportunidades, destacam-se São Paulo, Distrito Federal, Bahia, Goiás e Ceará.

O superintendente Executivo do CIEE Marcelo Gallo reforça que essa é uma ótima oportunidade para quem quer começar a carreira profissional. “A Maratona de Vagas do CIEE já ajudou milhares de jovens a conquistarem suas primeiras oportunidades de trabalho em anos anteriores. Dessa vez, retomamos com ainda mais força e empenho, determinados a proporcionar às empresas os melhores candidatos”, reforça.

Aos interessados, basta conferir a localização mais próxima da maratona presencial no site https://portal.ciee.org.br/vem/. É necessário comparecer no dia apenas com documentos pessoais como RG e CPF para realizar o cadastro ou a atualização do mesmo no site do CIEE e verificar as oportunidades de trabalho disponíveis.

Vale lembrar que para participar do programa de estágio é necessário ter pelo menos 16 anos e estar matriculado em uma instituição de ensino cursando o ensino médio, técnico ou superior. Já para ser um aprendiz, é preciso ter entre 14 e 24 anos (exceto pessoas com deficiência que não possuem limitação de idade) e estar cursando ou ter concluído o ensino médio.

Para o CEO do CIEE Humberto Casagrande, a ação concomitante com o aniversário da organização reforça o seu compromisso histórico com a inclusão produtiva de jovens no mercado de trabalho. “É com muita alegria e orgulho que celebramos mais um ano de história com muitas conquistas e sempre pensando na juventude brasileira em 1º lugar”, complementa.

Celebração com parceiros

Além da maratona de vagas, o CIEE realizará encontros institucionais com empresas parceiras como parte das comemorações dos 62 anos. Os encontros reúnem organizações, jovens aprendizes e estagiários, destacando o impacto das parcerias na formação profissional e na trajetória educacional dos estudantes.

Em algumas regiões, também estão previstas participações de instituições de ensino, reforçando o papel do CIEE como elo estratégico entre educação e mercado de trabalho.

CIEE 62 anos: Imparável

Desde sua fundação, o Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE, maior ONG de inclusão social e trabalho jovem da América Latina, se dedica à capacitação profissional de jovens e adolescentes. A instituição, responsável pela inserção de 7 milhões de brasileiros no mundo do trabalho, mantém uma série de ações socioassistenciais voltada à promoção do conhecimento e fortalecimento de vínculos de populações prioritárias.

