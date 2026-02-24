EMPREGOS E SOLUÇÕES

Instituto Four está com inscrições abertas para programa gratuito de formação de lideranças

Sessenta pessoas serão selecionadas para participar da iniciativa, que tem objetivo de desenvolver projetos e criar negócios em áreas estratégicas para o país

Carmen Vasconcelos

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 18:02

Ao todo, 60 pessoas serão selecionadas de todo Brasil. Veja como participar Crédito: Divulgação

O Instituto Four, organização sem fins lucrativos dedicada à formação de lideranças capazes de transformar o Brasil, anuncia a 11ª edição do ProLíder, programa gratuito de formação de lideranças. Ao todo, 60 pessoas serão selecionadas de todo Brasil. Os interessados podem se inscrever até 30 de abril, clicando aqui.

O ProLíder é o programa de formação de lideranças que consiste em discutir o cenário atual brasileiro, junto a grandes referências, com o principal objetivo de criar negócios ou desenvolver projetos de transformação que contribuam para o desenvolvimento do Brasil e que tenham potencial de impactar a vida de milhões de brasileiros nas áreas de educação, infraestrutura, saúde, sustentabilidade, tecnologia e inovação, e no meio público.

O programa já impactou diretamente quase 500 líderes em todo o Brasil. Entre esse público, Ícaro Cássio, fellow ProLíder de Bananeiras (PB), é um desses líderes impactados. Ele exerce mandato como vereador com uma atuação pautada na educação, formação da juventude e no fortalecimento das políticas públicas locais. “A experiência no ProLíder contribui diretamente para uma atuação política orientada por valores democráticos, responsabilidade institucional e compromisso com resultados, reforçando a importância da liderança pública qualificada na transformação das realidades locais”, afirma.

No empreendedorismo, Bruna Amaral, Fellow ProLíder do Rio de Janeiro (RJ), também foi impactada e, no ProLíder, desenvolveu a Toti, um negócio social, cujo propósito é inspirar a mudança na vida de refugiados, estabelecendo conexões por meio da educação, tecnologia e diversidade. O negócio já atende três Estados brasileiros e fechou, recentemente, parceria com a ONU Habitat para potencializar ainda mais seu trabalho.

“O ProLíder foi um divisor de águas na minha vida profissional e pessoal, sendo ponte, ajudando a ampliar o impacto que causou no mundo, e gerando conexões extremamente valiosas”, comenta Richard Bivar, CEO da startup Mindsun, ganhador do Prêmio Laureate Brasil - Jovem Empreendedor Social 2020, mentor de negócios, com passagens em organizações como Global Shapers, Climate Reality Project (ONG do ex-vice-presidente Al Gore) e Instituto ECCUS.

Quem pode participar?

A formação é destinada a jovens entre 18 e 40 anos e acontece presencialmente, com encontros quinzenais na cidade de São Paulo. O ProLíder tem duração de nove meses, sendo dividido em quatro fases, com uma carga horária de aproximadamente de 240 horas, distribuídas em 15 encontros/formações.

O processo seletivo envolve três etapas eliminatórias, incluindo a produção de um vídeo-depoimento e entrevistas detalhadas, que avaliam a compatibilidade dos candidatos com os valores e objetivos do programa.

A iniciativa contará com duas trilhas: a Escola Four de Empreendedorismo e a Escola Four de Lideranças Públicas. Cada participante escolherá sua trilha no momento da inscrição, com foco no desenvolvimento de projetos e iniciativas inovadoras em áreas como educação, saúde, infraestrutura e tecnologia. Os participantes também terão acesso a mentores e oportunidades de networking.

Gilvan Bueno, formador do programa, compartilha dicas para quem deseja participar do ProLíder. “Seja curioso, gentil, sorridente; encante as pessoas ao redor e tenha um plano para desenvolver sua comunicação e relacionamento. Faça isso com visão de longo prazo e o retorno será exponencial”, afirma o sócio fundador da WMF Research & Análises e comentarista econômico da CNN Money.

Ao final do ProLíder, os participantes que cumprirem todas as atividades receberão certificado e, desde que atendam aos requisitos estabelecidos, poderão participar de um processo seletivo para integrar a Comunidade de Fellows do Instituto Four, que já reúne mais de 400 membros ativos. Entre os ex-participantes, estão líderes que ocupam cargos como vereadores, prefeitos, secretários municipais e empreendedores de impacto social.

Serviço

Inscrições ProLíder

Data: Até 30 de abril

Sobre o Instituto Four

O Instituto Four é uma organização sem fins lucrativos que busca selecionar, formar e desenvolver líderes que pensam em maneiras de solucionar os maiores problemas do Brasil e almejam estar nos principais espaços de tomada de decisão do país. Fundado por Wellington Vitorino, o Four surgiu a partir do ProLíder, o maior programa de formação de lideranças do Brasil, e hoje, também possui outros programas e serviços sob sua responsabilidade.