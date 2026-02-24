POLÍTICA

Não votou nem justificou? Veja como regularizar o título e liberar o CPF pela internet

Saiba como usar o PIX para quitar multas eleitorais e os passos para reativar o documento no TítuloNet; confira a lista de restrições civis para quem está em débito com a Justiça

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 12:45

Mais do que o direito ao voto, o título regular é exigência para a vida civil. O acúmulo de três faltas sem justificativa leva ao cancelamento do documento e gatilha restrições na Receita Federal Crédito: TRE-TO

No Brasil, votar é um dever constitucional para alfabetizados entre 18 e 70 anos. Muitos ainda veem a falta às urnas como algo sem importância, restrito a uma multa de R$3,51, porém não é bem assim. Com a integração de dados entre o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e a Receita Federal, a irregularidade eleitoral pode refletir no CPF e gerar restrições que afetam a vida financeira e civil. O que parece uma simples pendência pode se tornar um problema maior no dia a dia.

CPF pendente: o que acontece com suas contas bancárias se o título for cancelado

O cancelamento do título de eleitor é o primeiro passo para o "efeito dominó" burocrático. Embora uma única falta não suspenda o CPF imediatamente, o acúmulo de três ausências consecutivas sem justificativa (cada turno conta como uma eleição) leva ao cancelamento do documento.

Como o título é um dos pilares do cadastro fiscal, a Receita Federal identifica a inconsistência. O resultado é o status de “Pendente de Regularização” no CPF. Sob essa condição, o cidadão pode ficar legalmente impedido de:

Movimentar contas bancárias ou poupanças;

Contratar empréstimos e financiamentos;

Realizar operações de câmbio;

Receber benefícios sociais e restituição do Imposto de Renda.

Além da multa: as sanções rigorosas para quem não está em dia com as obrigações eleitorais

As sanções para quem não está em dia com a Justiça Eleitoral são rigorosas e estão detalhadas no Art. 7º do Código Eleitoral (Lei nº 4.737/1965). Sem a certidão de quitação eleitoral, o cidadão baiano e de todo o país enfrenta barreiras severas:

Documentação: proibição de emitir passaporte ou nova via da carteira de identidade (RG);





proibição de emitir passaporte ou nova via da carteira de identidade (RG); Vida profissional: i mpedimento de se inscrever em concursos, tomar posse em cargos públicos ou, no caso de servidores, receber vencimentos;





mpedimento de se inscrever em concursos, tomar posse em cargos públicos ou, no caso de servidores, receber vencimentos; Educação: i mpossibilidade de renovar matrícula em escolas ou universidades oficiais ou fiscalizadas pelo governo;





mpossibilidade de renovar matrícula em escolas ou universidades oficiais ou fiscalizadas pelo governo; Crédito Público: bloqueio para obter empréstimos em entidades públicas, caixas econômicas e instituições da previdência social.

Importante: vale ressaltar que para os eleitores facultativos, jovens de 16 e 17 anos, maiores de 70 e analfabetos, a ausência não gera penalidades nem impacta a regularidade do CPF.

Justiça Eleitoral na Bahia: as facilidades do atendimento híbrido para o eleitor baiano

Na Bahia, o acesso aos serviços eleitorais ainda é um desafio para muitos baianos, especialmente em regiões mais afastadas ou com acesso limitado à internet. Para enfrentar essa realidade, o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) colocou na estrada o projeto TRE em Todo Lugar, que já realizou mais de 5 mil atendimentos no ano passado.

A iniciativa leva a estrutura da Justiça Eleitoral a bairros da capital e a municípios do interior, com a instalação de postos temporários de atendimento. A proposta é simples e direta: aproximar o serviço público de quem mais precisa; reduzir distâncias e facilitar a regularização da situação eleitoral sem que o cidadão precise percorrer longos trajetos.

Nesta semana, o programa está nos municípios de Cairu e Lauro de Freitas. Além da presença itinerante, o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) tem intensificado o uso de ferramentas digitais para facilitar a quitação de débitos. Se antes os órgãos atuavam de forma pouco integrada, hoje o cruzamento de dados pelo sistema TítuloNet ocorre de forma praticamente imediata, o que torna o atendimento mais ágil e eficiente.

Passo a passo: saiba como usar o PIX para regularizar sua situação eleitoral imediatamente

Caso você tenha perdido o prazo de justificativa (até 60 dias após a eleição), o caminho para evitar o bloqueio civil é a quitação da multa:

Emissão da multa: acesse o site do TSE ou o app e-Título para gerar a Guia de Recolhimento da União (GRU) ou pagar via PIX/cartão de crédito;



Regularização de título cancelado: se o documento já estiver cancelado, o pagamento da multa não basta. É necessário acessar o TítuloNet e solicitar a "revisão" ou "reintegração", anexando foto da identidade e comprovante de residência;



Atualização do CPF: após o processamento pelo TSE, a informação é enviada à Receita Federal. A normalização do CPF ocorre automaticamente em poucos dias úteis.

Serviço: o "pulo do gato" para não perder os prazos da Justiça Eleitoral na Bahia

Evite filas: o pagamento da multa via PIX através do app e-Título é processado em tempo real. Uma vez quitado, o sistema inicia a sincronização com a Receita Federal para liberar o CPF;





o pagamento da multa via PIX através do app e-Título é processado em tempo real. Uma vez quitado, o sistema inicia a sincronização com a Receita Federal para liberar o CPF; Biometria obrigatória: se o título foi cancelado por ausência de cadastro biométrico, a regularização exige atendimento presencial. É importante não deixar para a última hora: o cadastro eleitoral é fechado 150 dias antes da eleição, neste ano, em 6 de maio, para processamento dos dados;





se o título foi cancelado por ausência de cadastro biométrico, a regularização exige atendimento presencial. É importante não deixar para a última hora: o cadastro eleitoral é fechado 150 dias antes da eleição, neste ano, em 6 de maio, para processamento dos dados; Atendimento itinerante: Fique atento ao projeto "TRE em todo lugar", que leva caminhões de atendimento para bairros periféricos de Salvador e cidades do interior com alto índice de títulos cancelados.