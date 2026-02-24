Não votou nem justificou? Veja como regularizar o título e liberar o CPF pela internet

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Amanda Cristina de Souza
Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 12:45
No Brasil, votar é um dever constitucional para alfabetizados entre 18 e 70 anos. Muitos ainda veem a falta às urnas como algo sem importância, restrito a uma multa de R$3,51, porém não é bem assim. Com a integração de dados entre o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e a Receita Federal, a irregularidade eleitoral pode refletir no CPF e gerar restrições que afetam a vida financeira e civil. O que parece uma simples pendência pode se tornar um problema maior no dia a dia.
O cancelamento do título de eleitor é o primeiro passo para o "efeito dominó" burocrático. Embora uma única falta não suspenda o CPF imediatamente, o acúmulo de três ausências consecutivas sem justificativa (cada turno conta como uma eleição) leva ao cancelamento do documento.
Como o título é um dos pilares do cadastro fiscal, a Receita Federal identifica a inconsistência. O resultado é o status de “Pendente de Regularização” no CPF. Sob essa condição, o cidadão pode ficar legalmente impedido de:
Titulo de Eleitor
As sanções para quem não está em dia com a Justiça Eleitoral são rigorosas e estão detalhadas no Art. 7º do Código Eleitoral (Lei nº 4.737/1965). Sem a certidão de quitação eleitoral, o cidadão baiano e de todo o país enfrenta barreiras severas:
Importante: vale ressaltar que para os eleitores facultativos, jovens de 16 e 17 anos, maiores de 70 e analfabetos, a ausência não gera penalidades nem impacta a regularidade do CPF.
Na Bahia, o acesso aos serviços eleitorais ainda é um desafio para muitos baianos, especialmente em regiões mais afastadas ou com acesso limitado à internet. Para enfrentar essa realidade, o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) colocou na estrada o projeto TRE em Todo Lugar, que já realizou mais de 5 mil atendimentos no ano passado.
A iniciativa leva a estrutura da Justiça Eleitoral a bairros da capital e a municípios do interior, com a instalação de postos temporários de atendimento. A proposta é simples e direta: aproximar o serviço público de quem mais precisa; reduzir distâncias e facilitar a regularização da situação eleitoral sem que o cidadão precise percorrer longos trajetos.
Nesta semana, o programa está nos municípios de Cairu e Lauro de Freitas. Além da presença itinerante, o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) tem intensificado o uso de ferramentas digitais para facilitar a quitação de débitos. Se antes os órgãos atuavam de forma pouco integrada, hoje o cruzamento de dados pelo sistema TítuloNet ocorre de forma praticamente imediata, o que torna o atendimento mais ágil e eficiente.
Caso você tenha perdido o prazo de justificativa (até 60 dias após a eleição), o caminho para evitar o bloqueio civil é a quitação da multa:
Recomendação: A situação "Pendente de Regularização" no CPF por motivo eleitoral é uma das poucas que bloqueiam a dignidade financeira do cidadão (impossibilidade de receber salários e benefícios). Por isso, a recomendação jurídica é que a regularização seja feita no primeiro trimestre do ano, para evitar a sobrecarga dos sistemas governamentais.