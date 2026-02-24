OPORTUNIDADE

Marinha lança novo edital de concurso público com mais de 1,6 mil vagas para Fuzileiro Naval

Inscrições vão até o dia 4 de abril

Millena Marques

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 08:41

Marinha Crédito: Divulgação

A Marinha do Brasil lançou o edital do Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Soldados Fuzileiros Navais, com 1.680 vagas para as Turmas I e II de 2027. As inscrições estão abertas até 10 de abril.

As vagas do concurso estão distribuídas igualmente entre as duas turmas do ano de 2027. Em cada etapa, serão oferecidas 720 vagas para candidatos do sexo masculino e 120 para o sexo feminino. As oportunidades contemplam organizações militares em cidades como Rio de Janeiro (RJ), Brasília (DF), Rio Grande (RS), Belém (PA), Ladário (MS), Manaus (AM), Natal (RN), Salvador (BA) e São Paulo (SP).

Como se inscrever

As inscrições deverão ser realizadas pela internet, por meio da página oficial do concurso, neste endereço eletrônico, no menu “Concursos para o CFN”, ou pelo aplicativo “Adsumus Sempre”. A taxa de inscrição é de R$ 40, mas há a possibilidade de isenção para os candidatos que pertençam à família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), do Governo Federal e para os candidatos doadores de medula óssea registrados em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

Aqueles que desejarem solicitar a isenção da taxa devem apresentar requerimento entre os dias 19 a 27 de fevereiro de 2026, conforme as regras previstas no edital disponível aqui. No ato da inscrição, os candidatos deverão indicar o Órgão Executor da Seleção onde desejam realizar as etapas do concurso; o local onde desejam servir em ordem crescente de preferência; e a Turma I ou Turma II/2027.

Requisitos

Podem se inscrever candidatos brasileiros, voluntários, de ambos os sexos, com 18 anos completos e menos de 22 anos de idade em 30 de junho de 2027, que tenham concluído ou estejam em fase de conclusão do Ensino Médio ou curso equivalente, além de atenderem aos demais requisitos previstos no edital, incluindo altura mínima de 1,54m e máxima de 2,00m.

Etapas do certame

O concurso é composto por Exame de Escolaridade, de caráter eliminatório e classificatório, seguido dos Eventos Complementares, que incluem Verificação de Dados Biográficos, Inspeção de Saúde, Teste de Aptidão Física de Ingresso, Avaliação Psicológica, Verificação de Documentos e Procedimento de Confirmação Complementar à Autodeclaração.

Os candidatos aprovados e classificados dentro do número de vagas serão convocados para o Período de Adaptação, a fim de verificar, na prática, o seu interesse pela carreira. O Curso de Formação de Soldados Fuzileiros Navais terá duração aproximada de 17 semanas, será realizado sob regime de internato e dedicação exclusiva e ocorrerá no Centro de Instrução Almirante Milcíades Portela Alves (CIAMPA), no Rio de Janeiro (RJ) e, simultaneamente, no Centro de Instrução e Adestramento de Brasília (CIAB), em Brasília (DF).