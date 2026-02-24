Acesse sua conta
Câmara abre concurso com vagas imediatas e salários de até R$ 8,5 mil

Há cargos para nível fundamental, médio, técnico e superior

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 09:39

Câmara abre concurso com vagas imediatas e salários de até R$ 8,5 mil
Câmara abre concurso com vagas imediatas e salários de até R$ 8,5 mil Crédito: Shutterstock

A Câmara Municipal de Botucatu publicou edital de concurso público com três vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os salários iniciais variam de R$ 2.080,89 a R$ 8.596,80.

A organização do certame está sob responsabilidade do IGD-RH. As inscrições começaram em 11 de fevereiro e seguem até 1º de março, exclusivamente pelo site da banca. A taxa de participação varia entre R$ 40 e R$ 90. O período para solicitar isenção foi de 11 a 13 de fevereiro, e o pagamento da taxa pode ser feito até 2 de março.

Câmara de Botucatu

Como serão as provas?

As provas objetivas estão marcadas para:

22 de março – cargos de níveis fundamental, médio e técnico;

29 de março – cargos de nível superior.

Todos os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, composta por 40 a 50 questões de múltipla escolha, com quatro alternativas cada, valendo de 0 a 100 pontos. Será considerado habilitado quem obtiver, no mínimo, 50 pontos.

Dependendo do cargo, o concurso também prevê:

Prova prática para Agente de Transporte Legislativo, Agente Operacional de Zeladoria, Analista de Comunicação, Assistente Legislativo de Tecnologia da Informação e Técnico Audiovisual;

Prova discursiva/redação para Analista de Comunicação, Analista Jurídico, Assistente Legislativo, Contador e Procurador;

Prova de títulos, de caráter classificatório, para o cargo de Procurador.

A redação ou prova discursiva valerá até 20 pontos e deverá ter no máximo 30 linhas. A avaliação levará em conta conteúdo, estrutura e domínio da norma culta.

Cargos e salários

Entre os cargos com vagas imediatas estão:

Agente Operacional de Zeladoria do Legislativo (1 vaga – nível médio) – R$ 2.517,48;

Analista Legislativo de Comunicação (1 vaga – nível superior) – R$ 5.556,60;

Analista Legislativo Jurídico (1 vaga – nível superior) – R$ 5.556,60.

Também há oportunidades em cadastro de reserva para funções como Agente de Transporte Legislativo, Assistente Legislativo, Contador Legislativo, Procurador Legislativo (R$ 8.596,80), Repórter Legislativo e Técnico Audiovisual Legislativo, entre outras.

Último concurso

O último concurso da Câmara de Botucatu foi realizado em 2022, sob organização da banca Caipimes, com oferta de três vagas imediatas e cadastro de reserva. Na ocasião, os salários variaram de R$ 1.334,91 a R$ 6.818,30, além de benefício mensal de vale-compra alimentos no valor de R$ 832.

O novo edital mantém a oferta para diferentes níveis de escolaridade e amplia a faixa salarial, com remuneração que pode ultrapassar R$ 8,5 mil.

