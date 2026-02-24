CHUVAS FORTES

Saiba as oito cidades baianas onde mais choveu nas últimas 24h

Seis entram no top 100 do ranking nacional

Esther Morais

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 07:24

Chuva em Guanambi Crédito: Reprodução / Achei Sudoeste

O alerta de chuvas intensas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) segue nesta terça-feira (24) para a maior parte da Bahia. Desde o início da semana, o estado vem registrando altos índices pluviométricos, e oito municípios aparecem entre os que mais acumularam chuva no país nas últimas 24 horas - seis deles dentro do top 100 do ranking nacional.

Os maiores volumes foram registrados no interior do estado. Confira as cidades baianas que aparecem na lista:

Guanambi – 34,4 mm (33º no ranking nacional)

Vitória da Conquista – 24,8 mm (55º)

Irecê – 23,6 mm (61º)

Lençóis – 23,6 mm (62º)

Morro do Chapéu – 16,9 mm (86º)

Barra – 14,0 mm (97º)

Ibotirama – 6,0 mm (165º)

Barreiras – 3,8 mm (192º)

As seis primeiras colocadas estão entre as 100 cidades com maior volume de chuva em todo o Brasil no período analisado.