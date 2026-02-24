Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Saiba as oito cidades baianas onde mais choveu nas últimas 24h

Seis entram no top 100 do ranking nacional

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 07:24

Chuva em Guanambi
Chuva em Guanambi Crédito: Reprodução / Achei Sudoeste

O alerta de chuvas intensas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) segue nesta terça-feira (24) para a maior parte da Bahia. Desde o início da semana, o estado vem registrando altos índices pluviométricos, e oito municípios aparecem entre os que mais acumularam chuva no país nas últimas 24 horas - seis deles dentro do top 100 do ranking nacional.

O que fazer durante o temporal?

Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock
Desconecte aparelhos eletrônicos por Paulo Pinto/Agência Brasil
Evite ruas alagadas por Paulo Pinto / Agência Brasil
Não use celular conectado na tomada por Arisson Marinho/CORREIO
Busque um local seguro se estiver na rua por Shutterstock
1 de 5
Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock

Os maiores volumes foram registrados no interior do estado. Confira as cidades baianas que aparecem na lista:

Guanambi – 34,4 mm (33º no ranking nacional)

Vitória da Conquista – 24,8 mm (55º)

Irecê – 23,6 mm (61º)

Lençóis – 23,6 mm (62º)

Morro do Chapéu – 16,9 mm (86º)

Barra – 14,0 mm (97º)

Ibotirama – 6,0 mm (165º)

Barreiras – 3,8 mm (192º)

As seis primeiras colocadas estão entre as 100 cidades com maior volume de chuva em todo o Brasil no período analisado.

O Inmet mantém o aviso de instabilidade para grande parte do território baiano, com possibilidade de chuvas moderadas a fortes, acompanhadas de rajadas de vento e descargas elétricas em algumas regiões. A recomendação é que a população acompanhe os boletins atualizados e evite áreas de risco durante os temporais.

Tags:

Chuva

Mais recentes

Imagem - Homem de 60 anos é preso por estuprar adolescente na Grande Salvador

Homem de 60 anos é preso por estuprar adolescente na Grande Salvador
Imagem - 'O que é isso?': líquido azul e amarelo surge em praia de Salvador e peixes aparecem mortos

'O que é isso?': líquido azul e amarelo surge em praia de Salvador e peixes aparecem mortos
Imagem - Influenciador digital é executado em ataque a tiros na Calçada

Influenciador digital é executado em ataque a tiros na Calçada

MAIS LIDAS

Imagem - Atacante que decepcionou no Vitória brilha e garante classificação de novo time para final
01

Atacante que decepcionou no Vitória brilha e garante classificação de novo time para final

Imagem - Cidade da Bahia registra o terceiro maior volume de chuva do país em 24 horas
02

Cidade da Bahia registra o terceiro maior volume de chuva do país em 24 horas

Imagem - Rede de supermercados acaba com escala 6x1: saiba como vai funcionar
03

Rede de supermercados acaba com escala 6x1: saiba como vai funcionar

Imagem - Com mistura de Bahia e Vitória, time de Bellintani elimina clube de Série A e vai para final
04

Com mistura de Bahia e Vitória, time de Bellintani elimina clube de Série A e vai para final