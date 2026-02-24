Saiba as oito cidades baianas onde mais choveu nas últimas 24h

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 07:24
O alerta de chuvas intensas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) segue nesta terça-feira (24) para a maior parte da Bahia. Desde o início da semana, o estado vem registrando altos índices pluviométricos, e oito municípios aparecem entre os que mais acumularam chuva no país nas últimas 24 horas - seis deles dentro do top 100 do ranking nacional.
O que fazer durante o temporal?
Os maiores volumes foram registrados no interior do estado. Confira as cidades baianas que aparecem na lista:
Guanambi – 34,4 mm (33º no ranking nacional)
Vitória da Conquista – 24,8 mm (55º)
Irecê – 23,6 mm (61º)
Lençóis – 23,6 mm (62º)
Morro do Chapéu – 16,9 mm (86º)
Barra – 14,0 mm (97º)
Ibotirama – 6,0 mm (165º)
Barreiras – 3,8 mm (192º)
As seis primeiras colocadas estão entre as 100 cidades com maior volume de chuva em todo o Brasil no período analisado.
O Inmet mantém o aviso de instabilidade para grande parte do território baiano, com possibilidade de chuvas moderadas a fortes, acompanhadas de rajadas de vento e descargas elétricas em algumas regiões. A recomendação é que a população acompanhe os boletins atualizados e evite áreas de risco durante os temporais.