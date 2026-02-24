Acesse sua conta
Julgamento do assassinato de Mãe Bernadete é adiado

Defesa dos acusados, que antes seria feita pela Defensoria Pública, mudou para defesa particular

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 09:05

Mãe Bernadete estava sofrendo ameaças
Mãe Bernadete Crédito: Reprodução

O julgamento do assassinato da líder quilombola Mãe Bernadete, que aconteceria nesta terça-feira (24), foi adiado. O CORREIO confirmou a informação com fontes ligadas ao Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA). O julgamento foi remarcado para o dia 13 de abril, no Fórum Ruy Barbosa, em Salvador.

De acordo com informações iniciais, a mudança teria ocorrido porque a defesa dos acusados, que antes seria feita pela Defensoria Pública, mudou para defesa particular. Os novos advogados alegam que não tiveram tempo para ler todo o processo.

Em entrevista à TV Bahia, o advogado da família da líder quilombola, Hédio Silva Jr, disse que não tinha a informação do adiamento. "Não tenho essa informação, lamento muito se houver adiamento. A Defensoria está acompanhando esse caso já faz meses. Os advogados particulares que eles tinham constituídos nos autos renunciaram há meses. Para mim não faz nenhum sentido que o julgamento de hoje seja adiado (...) Não tenho essa informação e espero que isso não aconteça", disse, antes da confirmação da mudança.

Líder quilombola Mãe Bernadete foi morta há dois anos, em Simões Filho

Mãe Bernadete já havia denunciado as ameaças que sofria por Reprodução
Maquinista atuou como mandante e mentor da morte de Mãe Bernadete e segue foragido por Divulgação
Jurandir Pacífico, filho de Mãe Bernadete, e Lucas Dantas, um dos advogados da família por Millena Marques/CORREIO
Wellington, neto de Mãe Bernadete, que estava com ela no momento do crime por Arisson Marinho/CORREIO
Jurandyr Wellington, filho de Mãe Bernadete, durante missa em homenagem à líder quilombola por Arisson Marinho/CORREIO
Família de Mãe Bernadete falou durante missa em homenagem à líder quilombola por Arisson Marinho/CORREIO
Corpo de Mãe Bernadete durante o sepultamento na Quinta dos Lázaros, em 2023 por Ana Lúcia Albuquerque/ CORREIO
Filho de Mãe Bernadete durante velório, em 2023 por Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO
Filho de Mãe Bernadete, Wellington Pacífico, durante o velório da líder quilombola, em 2023 por Ana Albuquerque/CORREIO
Quilombola de Pitanga dos Palmares, em Simões Filho, local onde Mãe Bernadete foi executada por Ana Albuquerque/CORREIO
Mãe Bernadete por Reprodução
1 de 11
Mãe Bernadete já havia denunciado as ameaças que sofria por Reprodução

"Se o Estado não responde com firmeza a uma execução com 25 disparos de arma de fogo, duas armas, uma de uso restrito, uma senhora de 72 anos. Portanto, preciso que o judiciário dê uma resposta a altura e não tenho dúvida que os jurados, ao se defrontarem com as provas, a tendência é de condenação à pena máxima", pontuou.

Nesta terça-feira (24), estariam no banco dos réus Arielson da Conceição Santos e Marílio dos Santos, acusados pela execução de Mãe Bernadete. Arielson está preso preventivamente, já Marílio encontra-se foragido. Ambos respondem por homicídio qualificado - com motivo torpe, meio cruel e impossibilidade de defesa da vítima -, feminicídio e crimes correlatos. Mas, afinal, como funciona o tribunal de júri que definirá o futuro dos réus?

