Polícia descobre esconderijo de mandante do assassinato de Mãe Bernadete

Monique Lobo
Publicado em 9 de outubro de 2025 às 16:03
A polícia encontrou, nesta quarta-feira (8), o esconderijo do homem considerado o mandante do assassinato da líder quilombola Maria Bernadete Pacífico, a Mãe Bernadete. Marílio dos Santos, conhecido como “Maquinista” ou “Gordo” estava em um sítio localizado às margens da BA-093, em Dias d’Ávila, mas não foi encontrado pelos agentes e segue foragido.
No sítio, foram encontrados pequenos animais soltos, pneus, uma motocicleta, porções de maconha, uma farda camuflada do Exército, câmeras de filmagem, caixas de munição vazias, documentos de compra e venda do imóvel e uma caderneta com anotações relacionadas ao tráfico de drogas. Todo o material apreendido.
Líder quilombola Mãe Bernadete foi morta há dois anos, em Simões Filho
Antes de chegar no local, os agentes da Polícia Civil estiveram também em um imóvel na zona rural do município de Tanquinho, onde foi encontrada a esposa de Marílio. No local, foi apreendida uma arma de fogo e ela foi autuada em flagrante por posse irregular de arma de fogo.
Ao todo, seis pessoas foram indiciados pelo homicídio de Mãe Bernadete, cinco delas estão presas e Marílio é o único que segue foragido. O suspeito integra o Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), onde é representado como o "Ás de Ouros".
Mãe Bernadete foi morta em 17 de agosto de 2023, na sede do Quilombo Pitanga dos Palmares, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). De acordo com as investigações da polícia, a motivação do crime está relacionada ao enfrentamento de Mãe Bernadete sobre a atuação do tráfico de drogas em territórios quilombolas.