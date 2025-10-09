CRIME BRUTAL

Polícia descobre esconderijo de mandante do assassinato de Mãe Bernadete

Marílio dos Santos, conhecido como “Maquinista”, é uma das seis pessoas indiciadas pelo homicídio da líder quilombola

Monique Lobo

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 16:03

Mãe Bernadete Crédito: Reprodução

A polícia encontrou, nesta quarta-feira (8), o esconderijo do homem considerado o mandante do assassinato da líder quilombola Maria Bernadete Pacífico, a Mãe Bernadete. Marílio dos Santos, conhecido como “Maquinista” ou “Gordo” estava em um sítio localizado às margens da BA-093, em Dias d’Ávila, mas não foi encontrado pelos agentes e segue foragido.

No sítio, foram encontrados pequenos animais soltos, pneus, uma motocicleta, porções de maconha, uma farda camuflada do Exército, câmeras de filmagem, caixas de munição vazias, documentos de compra e venda do imóvel e uma caderneta com anotações relacionadas ao tráfico de drogas. Todo o material apreendido.

Antes de chegar no local, os agentes da Polícia Civil estiveram também em um imóvel na zona rural do município de Tanquinho, onde foi encontrada a esposa de Marílio. No local, foi apreendida uma arma de fogo e ela foi autuada em flagrante por posse irregular de arma de fogo.

Ao todo, seis pessoas foram indiciados pelo homicídio de Mãe Bernadete, cinco delas estão presas e Marílio é o único que segue foragido. O suspeito integra o Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), onde é representado como o "Ás de Ouros".