VIOLÊNCIA

Polícia apreende em três armas de homem investigado por violência doméstica na Bahia

A ação decorreu de um inquérito instaurado para apurar crimes de ameaça e violência psicológica

Maysa Polcri

Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 18:51

Polícia Civil da Bahia Crédito: PCBA/Divulgação

Três armas de fogo que estavam em posse de um homem em Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, foram apreendidas na sexta-feira (5). Segundo informações da polícia, o investigado utilizava o armamento para intimidar a ex-companheira, da qual deveria manter distância por força de determinação judicial.

A apreensão decorreu de um inquérito instaurado para apurar crimes de ameaça e violência psicológica. As investigações apontam que o suspeito, inconformado com o término do relacionamento de oito meses, abordou a vítima em via pública e a ameaçou com um revólver.

O homem tem registro de Caçador, Atirador e Colecionador (CAC). Diante da gravidade dos fatos, foi solicitada a busca domiciliar, cumprida em endereços localizados nos bairros Jardim Paraíso e Jardim Sol Nascente. Nos locais, os policiais localizaram o revólver utilizado no crime, além de duas armas longas.